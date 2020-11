Andrey Lopes deixa de ser interino no Palmeiras, mas trabalho só ganha elogios

03/11/2020 | 05:30



Após cinco jogos no comando do Palmeiras, Andrey Lopes deixa de ser interino com a chegada do técnico português Abel Ferreira. Mas o trabalho realizado à frente da equipe, com quatro vitórias e uma derrota (14 gols a favor e três contra) só recebeu elogios por parte dos jogadores e até da imprensa.

"É um profissional nota 10, e está demonstrando o seu valor. Compramos o trabalho, assim como compramos o do professor Vanderlei (Luxemburgo). Estamos seguindo o que ele nos manda", afirmou Felipe Melo, um dos mais experientes do atual elenco palmeirense.

O desempenho de Andrey Lopes valeu, como elogio, a denominação de 'cebolismo' ao estilo de seu trabalho por causa do apelido 'Cebola'. "Se tivesse nascido em Buenos Aires, seria efetivado técnico do Palmeiras", disse André Rizek, apresentador do SporTV, referindo-se ao bom momento do trabalho dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro.

"Estou muito satisfeito com o trabalho que venho realizando há três anos no Palmeiras. O importante é o Palmeiras, por isso estou aqui trabalhando. Fico feliz com a torcida, com o clube, as pessoas nele me tratam da melhor maneira possível, me sinto em casa e vou trabalhar pelo Palmeiras sempre", disse Andrey Lopes, que volta a desempenhar papel na comissão técnica já nesta quinta-feira, diante do Red Bull Bragantino no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

Esta foi a segunda passagem de Cebola na direção do time do Palmeiras. No fim de 2019, Andrey assumiu a equipe após a demissão de Mano Menezes, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Conseguiu duas vitórias em dois jogos: 5 a 0 sobre o Goiás e 2 a 0 diante do Cruzeiro.