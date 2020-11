Cadê as propostas?

Do Diário do Grande ABC



02/11/2020 | 23:59



O primeiro dia útil de novembro, hoje, inaugura a reta final da campanha eleitoral de 2020, que vai escolher prefeitos e vereadores. No Grande ABC, onde a disputa se mantém morna, em parte pelas condições adversas do pleito deste ano, realizado sob as restrições da pior pandemia em um século, os candidatos têm a derradeira oportunidade de se viabilizar diante do eleitorado. Para os cargos no Executivo, a principal expectativa do período é a pesquisa que o Diário publica na quinta-feira, com os números captados pelo Ibope Inteligência, o mais renomado instituto de opinião pública do Brasil, nas sete cidades.

Espera-se que os resultados das pesquisas movimentem as candidaturas. Até o momento, as campanhas se notabilizam pelo marasmo. Afora alguns ataques, boa parte deles abaixo da linha de cintura, os políticos não parecem estar em busca dos votos. Tirando a série de reportagens publicadas por este jornal, que se dispõe a ouvir os prefeituráveis acerca de cinco temas de interesse regional (mobilidade, economia, educação, segurança e meio ambiente), praticamente não se ouve falar de propostas.

Em que pesem as singularidades impostas às campanhas pelo novo coronavírus, os candidatos precisam encontrar maneiras de driblar os percalços para mostrar, sem infringir as regras sanitárias, seus planos aos munícipes que pretendem governar a partir de 1º de janeiro de 2021. A pandemia não pode servir de desculpas para a ausência de propostas. E campanhas estéreis é o que se mais vê nas sete cidades. A situação é tão alarmante que um dos prefeituráveis chegou a registrar na Justiça Eleitoral “plano de governo” com três linhas. Lamentável.

A apatia dos candidatos também é responsabilidade do eleitor, que deve exigir conteúdo consistente – e exequível, principalmente – daqueles que pleiteiam o seu voto. Endossar apoio, especialmente nas urnas, implica responsabilidade gigantesca, por isso não pode ser feito no escuro. Que os políticos se conscientizem da necessidade de dizer a que vieram nesta reta final da campanha. Dia 15 está aí.