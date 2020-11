Outubro registra queda de casos e mortes por Covid-19

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/11/2020 | 00:03



O Grande ABC encerrou o mês de outubro com queda no número de novos casos e de mortes relacionadas à Covid-19, na comparação com o mês de setembro. Foram 9.267 pessoas contaminadas e 384 óbitos em setembro, contra 7.977 pacientes infectados e 232 vítimas fatais em outubro, recuo de 14% e 40%, respectivamente.



Apesar dos dados positivos, conforme o Diário mostrou na edição de domingo, a média semanal de mortes registrou duas semanas seguidas de alta na região, enquanto as três semanas anteriores haviam apresentado tendência de queda. Até ontem, o Grande ABC tinha 73.008 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e um total de 2.775 óbitos.



A cidade com mais casos segue sendo São Bernardo, com 31.035 pessoas contaminadas e 969 mortes, seguida por Santo André (20.256 casos e 641 óbitos), Diadema (9.479 pacientes e 466 vítimas fatais), Mauá (6.178 casos e 349 mortes), São Caetano (4.215 infectados e 235 óbitos), Ribeirão Pires (1.232 casos e 88 mortes) e Rio Grande da Serra (613 pessoas contaminadas e 27 vítimas fatais).



Infectologista do Hospital Santa Ana, em São Caetano, José Raphael Ruffato afirmou que o padrão de pacientes tem mudado e, se no início da pandemia a maioria era idoso, atualmente é crescente o número de pessoas mais jovens que estão se contaminando e até ficando hospitalizadas. “Pode ser um reflexo das medidas de retomada da economia, com as pessoas saindo mais e se expondo ao vírus”, pontuou.



ESTADO E BRASIL

No Estado de São Paulo já são 39.346 óbitos e 1.117.795 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 1.012.267 pessoas estão recuperadas, sendo que 122.395 foram internadas e tiveram alta hospitalar.



As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 41,4% na Grande São Paulo e 39,4% no Estado. O número de pacientes internados é de 6.928, sendo 3.901 em enfermaria e 3.027 em unidades de terapia intensiva. Os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 588 com um ou mais óbitos.



Em todo o Brasil, são 5.554.206 casos confirmados da doença e 160.253 mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.998.408 pessoas já se recuperaram.



A região Sudeste registra total de 1,94 milhão de casos de infecção pela Covid-19 e 72,8 mil mortes. A região é seguida pelo Nordeste, com 1,480 milhão de casos e 42,2 mil mortes. No Sul, são 722,7 mil casos e 14,8 mil mortes. No Norte do País, 703,4 mil pessoas se infectaram e 15,9 mil foram a óbito.



No Centro-Oeste, há 694,8 mil casos de contaminação e 14,8 mil casos de morte. As piores taxas de incidência e de mortalidade por 100 mil habitantes estão nesta região: 4.263,6 pessoas se infectaram e 91,1 morreram a cada grupo de 100 mil habitantes.

(com Agências)