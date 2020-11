Foco é levar Marcelo à frente ao 2º turno, diz presidente do PT

Raphael Rocha

03/11/2020



Presidente licenciado do PT em Mauá e candidato a vereador na eleição deste ano, Júnior Getúlio avalia ser possível eleger de dois a três parlamentares, mas salientou que o foco do partido – e também da chapa de postulantes a vagas no Legislativo – é fazer com que a campanha majoritária da legenda, capitaneada pelo vereador Marcelo Oliveira (PT), atinja o segundo turno já na frente da campanha à reeleição do prefeito Atila Jacomussi (PSB).



Juninho, como também é conhecido, analisou que existe uma parcela de eleitores de Mauá afinada com o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que está caminhando para votar em Atila. Ele argumentou, entretanto, haver tempo para mostrar a esse eleitor que o prefeiturável petista é Marcelo e que, revertendo esse voto, o candidato subirá consideravelmente na preferência popular.



“O candidato do Lula é o Marcelo Oliveira. Teremos caminhão de som, vídeo com o presidente Lula. Além disso, há a força do Oswaldo, que está direto na campanha”, comentou Júnior Getúlio, ao lembrar do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). Oswaldo seria vice de Marcelo, porém, diante de instabilidade de sua condição jurídica, optou por abrir mão de estar na chapa e indicou sua mulher, Celma Dias (PT), para ser número dois de Marcelo.



O parlamentar representa a tentativa do PT de Mauá em se renovar – em 2016, o partido teve a pior participação de sua história na cidade. Tanto que somente dois ex-vereadores estão na chapa de candidatos à vereança, casos de José Luiz Cassimiro e Rogério Santana. Ele, que está em seu segundo mandato como presidente da legenda, decidiu se licenciar da função para afastar especulação de que utilizaria a função dentro da sigla para se beneficiar.



“Já havia decidido isso, quando fui reeleito no PED (Processo de Eleição Direta). Volto dia 20 e quero estar à frente do PT para ajudar na preparação da posse do Marcelo como prefeito de Mauá”, disse o petista, que não esconde críticas a Donisete Braga – eleito em 2012 pelo PT, o ex-prefeito perdeu a reeleição em 2016 e saiu do petismo (hoje está no PDT). “O governo do Donisete foi ruim. O governo do Donisete não foi um governo petista.”



Morador do Jardim Itapeva, Júnior Getúlio afirmou que está ligado a movimentos populares no bairro e que há tempos ouvia que deveria ser candidato a vereador. “Há carência de liderança e pretendemos suprir.”