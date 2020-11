Mauá FC e Mauaense iniciam segundo turno pela classificação para próxima fase da competição estadual

Luís Felipe Soares



02/11/2020 | 23:59



O fim de semana contou com as últimas partidas do primeiro turno da edição deste ano da Segunda Divisão do Campeonato Paulista Sub-23. Os times que representam o Grande ABC dividem espaço no Grupo 7.

Em partida realizada no sábado, o Mauaense recebeu o Barcelona e o jogo terminou em empate de 2 a 2. No domingo, o Mauá FC visitou o Jabaquara e conseguiu vitória por 1 a 0.

Após quatro partidas, a liderança está sendo dividida entre o Mauá FC e o Jabaquara, ambos com 9 pontos ganhos e empatados em critérios como vitórias, gols pró e gols contra. Em seguida há o Mauaense, tendo acumulado 7 pontos. SKA Brasil (3 pontos) e Barcelona (1 pontos) aparecem nas sequência, respectivamente.

A competição terá mais um turno de quatro jogos. Os dois times com mais pontos de cada grupo se classificam para a próxima fase, assim como os dois melhores terceiros colocados do quadro geral. Daí, os clubes que seguirem serão divididos em oito novos grupos.

Os finalistas irão brigar pelo título e já terão vaga garantida na Primeira Divisão do Campeonato Paulista Sub-23 da temporada de 2021. O último jogo da decisão do torneio estadual está agendado para 16 de dezembro.

As equipes da região se preparam para voltar a entrar em campo pela Segunda Divisão 2020. Hoje, a partir das 15h, o Mauaense recebe o SKA Brasil no Estádio Pedro Benedetti. Já o Mauá FC vai até a Capital para enfrentar o Barcelona, no domingo, também às 15h.