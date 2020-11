Márcio França gera preocupação na região

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/11/2020 | 00:01



Quando o ex-governador Márcio França (PSB) anunciou que iria concorrer à prefeitura de São Paulo, militantes do PSB no Grande ABC esfregaram as mãos. O desempenho de França na eleição de 2018, quando quase ganhou de João Doria (PSDB), poderia fazer um efeito positivo nas candidaturas a prefeito do partido na região. Mas, até agora, a performance de França está aquém da aguardada e os prefeituráveis socialistas têm sentido reflexos. A esperança é a de que, na reta final, França possa dar uma arrancada – pois o protagonismo do pleito segue com Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos) e Guilherme Boulos (Psol).

Agenda

Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) participa de atividade política com o prefeito de São Caetano e candidato à reeleição, José Auricchio Júnior (PSDB), e o postulante à vereança doutor Cristiano Gomes (PSDB). Alckmin foi governador do Estado por quatro oportunidades, mas está distante da política eleitoral desde 2018, quando perdeu a corrida presidencial.

Recurso derrubado – 1

Aliás, no fim de semana, a juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral, rejeitou embargos de declaração movidos pela defesa do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), candidato à reeleição em São Caetano, e manteve o indeferimento. O tucano vai recorrer ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e mantém sua campanha. A expectativa da defesa de Auricchio é contar com análise, no mérito, do presidente do TRE-SP, Waldir Nuevo Campos, que concedeu efeito suspensivo à condenação sofrida pelo político por doação irregular na campanha de 2016.

Recurso derrubado – 2

A juíza Maria Carolina Marques Caro Quintiliano, da 183ª Zona Eleitoral de Ribeirão Pires, manteve o deferimento da candidatura à Prefeitura do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), mesmo depois de o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) ter derrubado, por Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), o processo de aprovação das contas de 2012 por parte da Câmara. A magistrava escreveu que os embargos de declaração movidos pela defesa do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), rival de Volpi no pleito, não podem ser aplicados no caso porque, quando houve o deferimento, o ex-prefeito estava elegível. “A jurisprudência, em se tratando de interposição de embargos de declaração é clara no sentido de que a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador”, disse a magistrada. Cabe recurso ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Debate de Mauá

O UOL, a TVT e a Rede Brasil Atual realizam hoje, a partir das 20h40, debate com os candidatos a prefeito de Mauá. Dos principais nomes, o atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB), não confirmou participação.

Covid e campanha

Ex-prefeito de Mauá e candidato do PDT à Prefeitura, Donisete Braga alfinetou o prefeito mauaense Atila Jacomussi (PSB), em vídeo divulgado nas redes sociais. Disse que não faria campanha no Dia de Finados, para respeitar a memória de quem morreu, em especial na pandemia de Covid-19. Ontem, Atila não parou a agenda de campanha. Esteve em atividade promovida pelo candidato a vereador Tio Coca (PSB), que estava cheio – inclusive com pessoas sem máscara, não cumprindo orientação sanitária para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Vídeo de apoio

O ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, gravou vídeo dizendo apoiar a candidatura a prefeito do presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM). “Meu apoio total. Conversamos algumas coisas sobre esporte e educação e pensamos muito igual com relação a isso. É fazer trabalho sério e forte com essa geração, essa garotada”, disse o ex-atleta.