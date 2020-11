Fragmentação do grupo governista e enxurrada de novatos marcam corrida em Diadema

Junior Carvalho



03/11/2020 | 00:46



Após dois mandatos consecutivos, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), não conseguiu unir o bloco governista em busca de manter o grupo no poder por mais quatro anos. Após Lauro romper com aliados de antiga data e de ouvir ‘não’ do seu preferido para ser prefeiturável, o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), os situacionistas vão divididos para o pleito deste ano.

De um lado, o candidato oficial do governo, o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM). Longe de ser unanimidade entre aliados, o democrata concorrerá com outros nomes oriundos da gestão Lauro, como o próprio primo do prefeito, o também vereador Marcos Michels (PSB), além de outros três ex-soldados da gestão verde: Denise Ventrici (PRTB), Gesiel Duarte (Republicanos) e Arquiteto David (PSC).

Somado a essa conjunta está o fato de que, com exceção do ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT), do vereador Ricardo Yoshio (PSDB), de Taka Yamauchi (PSD) e de Ivanci dos Santos (PSTU), todos os demais prefeituráveis são candidatos de primeira viagem na corrida ao Paço.

As divisões, porém, não ocorreram apenas no governo Lauro. No PT, após ser alijado do debate sobre a vice de Filippi, o vereador Ronaldo Lacerda migrou para o PDT para abrigar candidatura própria e carregou outros petistas de longa data.

Na edição de hoje, os prefeituráveis apresentam suas propostas na campanha do Diário ‘Não Troque Vidas por Votos’. O próximo município da série é Rio Grande da Serra, no sábado.

DENISE VENTRICI (PRTB)

MOBILIDADE – Implantação de uma linha de ônibus que irá circular do bairro Eldorado até a Estação Imigrantes do Metrô, na Capital.

ECONOMIA – Promover, modernizar e ampliar as políticas de economia solidária; parceria com Sebrae,Associação Comercial e Ciesp.

EDUCAÇÃO – Promover capacitação continuada dos professores; implementar a escola cívico-militar.

SEGURANÇA – Elaborar plano municipal de segurança, dotado de políticas sociais de prevenção; reestruturação total da GCM, revisando cargos, salários; e conceitos, com aumento do efetivo e de viaturas; retomar a fiscalização e fechamento de bares; combate aos pancadões.

MEIO AMBIENTE – Reabrir e ampliar os ecopontos nos bairros Taboão, Piraporinha e Centro; fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial no que diz respeito à coleta seletiva com vistas a gerar trabalho e renda.

DR.AIRTON (PMB)

MOBILIDADE – Implantar o transporte de ônibus circular gratuito; campanhas educativas no trânsito com objetivo de orientar o condutor antes de multar; rever a cobrança de estacionamento em vias públicas.

ECONOMIA – Criar incentivos às empresas instaladas ou que vierem a se instalar no município para gerar emprego; criar empregos aos jovens e idosos; criar incentivos às fábricas, comércio, entre outros que vierem a admitir jovens ou idosos.

DUCAÇÃO – Reduzir a lista de espera por vagas em creches; ampliar o atendimento da educação básica; implementar o ensino de Libras.

SEGURANÇA – Descentralização da GCM e aproximação à comunidade, modernização dos equipamentos, armamentos e veículos da GCM; informatizar o sistema da gestão da GCM.

MEIO AMBIENTE – Ações que garantam a aplicação da Lei Específica da Billings; implementar a política de arborização urbana.

RICARDO YOSHIO (PSDB)

MOBILIDADE – Ampliar e modernizar a frota de ônibus; reestruturar as linhas; reduzir o trânsito na cidade; melhorar a sinalização das vias e a estrutura dos pontos de ônibus.

ECONOMIA – Criar rede de comércio solidário; oficinas de capacitação para desempregados; parcerias com Sebrae; estimular economia solidária.

EDUCAÇÃO – Ampliar oferta de vagas em creche; erradicar analfabetismo; melhorar condições de trabalho dos professores; concurso público para novos profissionais; política de formação continuada aos servidores.

SEGURANÇA – Aumentar o efetivo da GCM e investir na melhoria do armamento da corporação; reavaliar o funcionamento das câmeras de segurança; trazer para a cidade o sistema Detecta para rastrear veículos.

MEIO AMBIENTE – Reeducação da geração de resíduos plásticos e papéis; PPP aos serviços de limpeza urbana; convênios com entidades de proteção animal e clínicas veterinárias.

FILLIPPI (PT)

MOBILIDADE – Retomar a discussão para retorno da integração gratuita com a EMTU; modernizar o transporte coletivo; corredores exclusivos para ônibus; priorizar o pedestre na operação do sistema viário.

ECONOMIA – Incentivar as finanças solidárias por meio de bancos comunitários e moeda social; buscar criação de cooperativas; viabilizar programas de geração de trabalho e renda.

EDUCAÇÃO – Buscar parcerias para viabilizar a construção de dois Quarteirões da Educação; viabilizar o centro de formação de professores; aumentar vagas em creche.

SEGURANÇA – Acabar com som alto e festas irregulares; intensificar o fechamento de bares às 23h; retomar programas de mediação de conflitos e de cultura de paz.

MEIO AMBIENTE – Viabilizar parceria com o Sesc para implantar Parque Ecoturístico às margens da Represa Billings; fazer gestão junto à Ecovias para implantar o Corredor Verde.

GESIEL DUARTE (REPUBLICANOS)

MOBILIDADE – Garantir a eficiência da gestão do sistema de transporte coletivo; criar estratégias de ordenação do fluxo de veículos que priorizem o transporte coletivo.

ECONOMIA – Facilitar a abertura de novas empresas; incentivar a regularização de atividades informais e ampliar serviços aos empreendedores; resgatar o polo cosmético na região.

EDUCAÇÃO – Universalizar o acesso à pré-escola; ampliar vagas em creche; aumentar a oferta de cursos técnicos profissionalizantes e superiores; ampliar a educação integral.

SEGURANÇA – Manter o fechamento de bares; ampliar o videomonitoramento; prevenção à violência contra crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, LGBTs, negros, egressos do sistema prisional, população de rua e violência doméstica.

MEIO AMBIENTE – Conservação e adoção de espaços verdes; plano de arborização urbana; ampliar coleta seletiva.

JHONNY RICH (PSL)

MOBILIDADE – Estudar fim da taxa de baldeação nos terminais; suspensão da cobrança da Zona Azul próxima a unidades de saúde; retirar os radares móveis; acabar com a indústria da multa.

ECONOMIA – Plano de reconstrução econômica de Diadema; criar o Programa Mais Emprego; incentivo para novos empresários; facilitação no processo de abertura de empresas.

EDUCAÇÃO – Ampliação da rede existente de ensino fundamental; escola em tempo integral; criação da primeira faculdade municipal de pedagogia com curso específico para formação de profissionais para atuarem na educação especial.

SEGURANÇA – Aumento do efetivo da GCM através de concursos; revitalização da sala de monitoramento; implantação de sistemas de drones no auxílio a operações da guarda.

MEIO AMBIENTE – Crias campanhas educacionais nas escolas; coleta seletiva; revitalizar os parques.

ARQUITETO DAVI (PSC)

MOBILIDADE – Recalcular as rotas percorridas pelos ônibus; criação e manutenção dos pontos de ônibus; contratação de novos ônibus; abolir radar móvel.

ECONOMIA – Fundir as secretarias de Finanças e Planejamento com a de Gestão; auditorias estratégicas e controle interno; rever e implementar políticas de negociação de dívidas; criar incentivos fiscais que beneficiem as cooperativas.

EDUCAÇÃO – Construção e ampliação de vagas para creches; plano de formação continuada para professores e demais profissionais; a erradicação do analfabetismo.

SEGURANÇA – Concurso público para novos GCMs; criação da guarda cidadã; integrar e ampliar o sistema de monitoramento com a PM.

MEIO AMBIENTE – Aumentar a receita da pasta; dar continuidade ao paisagismo urbano; ampliar os postos de coleta seletiva e a rede coletora de esgoto.

MARCOS MICHELS (PSB)

MOBILIDADE – Instalar placas de identificação, colocar lombofaixas ou redutores de velocidade e deslocar os pontos de ônibus que estejam em frente às escolas; realizar recapeamento e pavimentação das vias.

ECONOMIA – Promover minuciosa análise dos contratos vigentes; criar o núcleo empresa legal, de regulamentação e apoio aos pequenos empreendedores, legalizando micro e pequenas empresas para que possam gerar mais empregos.

EDUCAÇÃO – Valorização dos profissionais da educação; abrir escolas aos fins de semana; construir quatro centros de educação municipal, com salas de aula, teatro, piscina e quadras esportivas.

SEGURANÇA – Instalar lâmpadas de LED pela cidade; adquirir mais um caminhão Tempestade para combater os pancadões, o Trovão Azul.

MEIO AMBIENTE – Fortalecer o Condema; criar a escola verde, de compromisso ambiental e sustentável.

PROF. IVANCI (PSTU)

MOBILIDADE – Passe livre para desempregados; legalização das ocupações e plano de infraestruturas.

ECONOMIA – Isenção total de impostos e crédito para os pequenos negócios; manter o valor de R$ 600 do auxílio emergencial para quem está recebendo; isenção das taxas de água, luz e impostos municipais.

EDUCAÇÃO – Ampliação das creches; aumentar rede de escolas municipais; máximo de 25 estudantes por sala de aula; remuneração salarial digna: jornada de trabalho condizente com a lei do piso nacional; contra a militarização das escolas e a municipalização das escolas estaduais.

SEGURANÇA – Fim da violência contra as mulheres; desmantelamento das redes de escravização sexual de mulheres e prisão a todos os traficantes; fim da perseguição policial às prostitutas e da repressão e assassinato dos negros.

MEIO AMBIENTE – Saneamento básico para todos.

RAFAELA BOANI (PSOL)

MOBILIDADE – Retomar, melhorar e ampliar as ciclofaixas; tarifa zero no transporte público aos estudantes e trabalhadores que moram na cidade.

ECONOMIA – Promoção da economia solidária; garantir que o desenvolvimento social e econômico seja junto de políticas de desenvolvimento sustentável e de saúde ambiental.

EDUCAÇÃO – Ampliar o número de creches, incluindo creche noturna; educação em tempo integral; inclusão no currículo do ensino de história e culturas afrobrasileira e indígena; estatuto e revisão do plano de carreira do magistério.

SEGURANÇA – Valorizar a GCM; combate à LGBTfobia, ao racismo e à violência contra a mulher; direito de idosos e mulheres a descerem dos ônibus em qualquer lugar após as 20h.

MEIO AMBIENTE – Programa de coleta seletiva de lixo e resíduos; centros de cooperativas de catadores; ampliar o programa de arborização dos ambientes público.

PRETINHO (DEM)

MOBILIDADE – Implantar linhas de ônibus com horários fixos; modernizar os abrigos de ônibus; modernizar toda a sinalização viária, horizontal e vertical; construção de viaduto entre as avenidas Sete de Setembro e Roberto Gordon.

ECONOMIA – Incentivar as empresas e comércios do município; fortalecer e fomentar as ações do polo de cosméticos; fomentar a instalação de novas empresas no município.

EDUCAÇÃO – Oferecer atendimento oftalmológico e óculos para alunos da rede municipal; disponibilizar kits de alimentação no período de férias escolares; buscar parcerias para formação dos professores.

SEGURANÇA – Duas novas bases da GCM (Campanário e Piraporinha); triplicar o efetivo da Romu; patrulha Maria da Penha; instalação de câmeras com leitor de placas de veículos.

MEIO AMBIENTE – Garantir o plantio de 10 mil árvores; educação ambiental nas escolas.

RONALDO LACERDA (PDT)

MOBILIDADE – Negociar com o governo do Estado o fim da cobrança pela integração nos terminais; implantação de ciclofaixas; sinalização de trânsito inteligente.

ECONOMIA – Resgate e valorização dos setores que compõem o polo industrial; reestruturar os centros comerciais e gastronômicos; reabertura da central do trabalhador.

EDUCAÇÃO – Ampliação das creches; construção de Ciesps (Centros Integrados de Educação Pública); parceria para formação de professores.

SEGURANÇA – Implantação dos COIs (Centros de Operações Integradas); adoção da operação delegada; reorganização do centro de monitoramento municipal; presença da GCM nas escolas, creches, UBSs e demais equipamentos públicos municipais.

MEIO AMBIENTE – Regularização fundiária ambiental; luta pela não implantação da usina de lixo.

TAKA YAMAUCHI (PSD)

MOBILIDADE – Integração dos modais de transporte; melhoria dos serviços de táxi, aplicativos de transporte, fretamento e transporte escolar; reduzir o tempo de espera em todas as linhas de transporte coletivo.

ECONOMIA – Atrair novos investimentos; trazer as empresas de volta; aprimorar os serviços de apoio e ampliar as parcerias que facilitem o acesso ao crédito e mercados.

EDUCAÇÃO – Expandir cursos profissionalizantes; criar escola em tempo integral e um programa de educação voltado ao mercado de trabalho para adolescentes; aumentar vagas nas creches.

SEGURANÇA – Uso da tecnologia para combater a criminalidade; videomonitoramento na cidade; eliminar os pancadões de maneira ostensiva.

MEIO AMBIENTE – Reciclagem de materiais e energia limpa, educação ambiental, proteção e fiscalização; implantar coleta seletiva, construindo cooperativas e centros de triagem.