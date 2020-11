Punição nas redes sociais

Do Diário do Grande ABC



02/11/2020 | 19:46



A cultura do cancelamento já deu as caras muitas vezes nos últimos meses atuando diretamente contra influencers e celebridades brasileiras – que pode ir de represália ao linchamento. A prática, considerada recente, consiste em campanhas on-line que ganham força nas redes sociais conforme usuários chamam atenção para atitudes e comentários que consideram errados e denunciam a pessoa responsável para que seja punida e responsabilizada de alguma forma. Embora o cancelamento seja uma prática do universo on-line, muitos jovens da geração ‘Z’ não concordam com a movimentação, de acordo com pesquisa feita pelo Yubo.

A plataforma social de lives realizou pesquisa com cerca de 6.000 respondentes brasileiros, de 13 a 25 anos, no mês passado. Cerca de 72% dos usuários afirmaram que nunca cancelaram alguém apesar das muitas movimentações on-line. Parte da motivação está na falta de resultados do cancelamento: 49% não acreditam que as pessoas canceladas realmente revejam suas ações buscando mudanças.

Ao mesmo tempo, apesar de não concordarem com a cultura do cancelamento, 57% considerariam cancelar alguém que repetidamente teve atitudes erradas e preconceituosas. Cerca de 65% dos entrevistados acreditam que uma campanha e movimentação na internet são formas mais eficazes de responsabilizar alguém e exigir mudanças concretas.



ENTRE AMIGOS

A pesquisa também verificou que a cultura do cancelamento não intimida somente pessoas famosas nas redes sociais: 51% dos entrevistados dizem sentir medo de ser cancelado entre os amigos. Esse receio fez com que 25% deles não postassem fotos de alguma atividade em suas redes sociais por conta do risco de cancelamento. Ao mesmo tempo, 26% afirmaram que postaram fotos sabendo do ‘risco’ de que poderiam ser excluídos de seu grupo.

“A cultura do cancelamento tem crescido on-line e é algo que impacta diretamente a experiência dos jovens nas redes sociais. É importante entender os receios e oferecer espaços seguros em que seja possível uma socialização sem medo, mas que, ao mesmo tempo, exija responsabilização por parte daqueles que tenham comportamentos preconceituosos”, diz Sacha Lazimi, cofundador e CEO do aplicativo com sede na França.