Ataque em Viena deixa mortos e feridos

02/11/2020 | 19:07



Um ataque a tiros deixou ao menos dois mortos e vários feridos em Viena, informou a polícia austríaca no Twitter nesta segunda-feira, 2, no que o ministro do Interior considera ter sido um ato terrorista.

Uma área do centro da cidade foi isolada e a polícia disse que uma grande operação está em andamento. De acordo com a mídia local, ataques teriam sido registrados em seis locais diferentes.

Um suspeito e um civil foram mortos, afirmou a agência de notícias APA.

O ministro do Interior, Karl Nehammer, disse à emissora austríaca ORF que se acredita que o ataque foi executado por várias pessoas. "No momento, posso confirmar que acreditamos que este seja um aparente ataque terrorista", disse. "Acreditamos que haja vários perpetradores. Infelizmente, também há vários feridos, provavelmente mortos."

A mídia local afirma que uma sinagoga foi atacada. As circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo determinadas.

O editor do jornal Falter disse que uma pessoa foi morta.

O líder da comunidade judaica Oskar Deutsch disse no Twitter que não estava claro se a sinagoga de Viena e os escritórios adjacentes haviam sido alvos de um ataque e disse que os locais estavam fechados. (Com agências internacionais)