Obituário - 3 de novembro

Ademir Medici



03/11/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 1º de novembro

João Vasques, 85. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Apolonia Popic Del Vechio, 82. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Conceição de Souza Barbosa, 82. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 2, no Hospítal de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Danuzia Matos Rocha, 81. Natural de Jacuí (Minas Gerais). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Lauriano de Araujo, 80. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Rodrigues dos Santos, 69. Natural de Paratinga (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Sandra Regina Zavitoski, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Kátia Cirleia Oliveira Reis, 48. Natural de Contagem (Minas Gerais). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 1º. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



Santo André, segunda-feira, 2 de novembro

Alice Mantovani, 80. Natural de Buritama (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Gonçalves de Almeida Neto, 74. Natural de Estância (Sergipe). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Paulo Roberto da Silva, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Clemente Rondel, 81. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Wigles Cornélio, 78. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Olga Marchiori Fritz, 84. Natural de São Caetano. Residia n bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 31 de outubro

Maria Lima Rodrigues, 82. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Josefa Francisca de Souza Silva, 75. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Guacuri. Dia 31. Vale da Paz.

Antonio Batista de Oliveira, 67. Natural de Taciba (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Maria de Fátima Marques da Silva, 62. Natural de Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no Centro de Diadema. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 1º de novembro

Joaquim de Almeida Matos, 81. Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Milson Volpato, 54. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 30 de outubro

Vitalina Cândida Bonati, 100. Natural de Murici (Bahia). Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Ilda Nunes Galindo, 75. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Vinicius Ricardo da Silva, 69. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

José Lucas de Oliveira, 62. Natural de Dom Silvério (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

José Jorge Bittencourt, 58. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Márcio de Freitas Bittenbinoer, 55. Natural de Mauá. Residia no Jardim Elisabeth, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Francisco da Conceição, 54. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 31 de outubro

José Digizus dos Santos, 75. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Alda Quitéria da Silva, 60. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 1º de novembro

Maria de Lourdes Fernandes, 90. Natural de Elisiário (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria Joana Camargo dos Santos, 67. Natural de Janiópolis (Paraná). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Sueli Ribeiro Viana, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Taquaruçu, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Florença Alzira dos Anjos, 64. Natural de Valência (Piaui). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Remacro dos Reis, 60. Natural de Formiga (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Rosa, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Almir Gomes, 59. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Gustavo de Araujo Costa, 18. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 2 de novembro

Nerval dos Santos, 72, Natural de Cesário Lange (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

José Luiz dos Santos, 64. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.