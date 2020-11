Obituário - 2 de novembro

Ademir Medici



02/11/2020 | 19:03



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 30 de outubro

Manoela de Abreu Silva, 86. Natural de Mococa (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joventina Antunes de Souza Maestrello, 80. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Ferreira, 77. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Célia Omena de Freitas, 75. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Maria de Fátima Batista, 66. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Éder Beraldo, 56. Natural de São Paulo, Capital. Resikdia na Vila Bela Vista, em Santo André. Motorista de aplicativo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 31 de outubro

Maria Apparecida Bertolini Nascimento, 89. Natural de Serrana (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Marina Pinto Zampieri, 88. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Regina Knall Fernandez, 87. Natural de São Caetano. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anésia de Oliveira Tonin, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Araci do Nascimento Navarro, 82. Natural de Guará (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Negocia, 80. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo Nascimento, 79. Natural de Cássia (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Jardim da Colina.

Wilson Ribeiro Soares, 78. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Jardim da Colina.

Valnir Simianato, 73. Natural de Cedral (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Odilon da Silva, 67. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Donizety Guido, 53. Natural de Paranacity (Paraná). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Renê Rosa, 52. Natural de Apucarana (Paraná). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Técnico de telecomunições. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roger de Jesus, 46. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 30 de outubro

Antonia Beloni Mantuan, 85. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Bolivar Manoel dos Santos, 84. Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia na Chácara Sergipe, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Oswaldo Prickaitis, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Cátia Cirlene Freitas Viana, 51. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Diarista. Dia 30. Cemitério Ranolfo Requião (Bahia).



São Bernardo, sábado, dia 31 de outubro

Luiz Béo, 81. Natural de São José Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 30 de outubro

Pedro Guimarães Fernandes, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 30, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, sábado, dia 31 de outubro

Cacilda da Silva Paula, 84. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Centenário, em São Paulo, Capital. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 30 de outubro

Maria Renata Sampaio Simões, 94. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Odete Carmo de Lima, 74. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Maria Aparecida Bugada da Silva, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Marlene Alves da Silva, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto de Oliveira, 34. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Erasmo Batista dos Santos, 70. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 30 de outubro

Alda Quitéria da Silva, 60. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 31 de outubro

Almir Gomes, 59. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Motorista. Dia 31, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Valdir Costa Brito, 57. Natural de Paramirim (Bahia). Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Pedreiro. Dia 30, em Santo André. Cemitério São Sebastião.