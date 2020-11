Ataque a tiros deixa feridos em Viena, na Áustria

02/11/2020 | 18:48



Várias pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros no centro de Viena, informou a polícia austríaca no Twitter nesta segunda-feira, 2, em um possível ato terrorista. A mídia local afirma que uma sinagoga foi atacada.

A polícia de Viena pediu às pessoas que evitem todos os espaços abertos e transportes públicos na cidade. Autoridades também pediram para que ninguém colocasse imagens nas redes sociais da operação em andamento, para não colocar os policiais em perigo.

"Há vários feridos. Estamos no local com todas as forças disponíveis. Evite todas as praças públicas da cidade", tuitou a polícia da capital da Áustria.

Oskar Deutsch, líder da comunidade judaica em Viena, disse que o tiroteio ocorreu na rua onde fica a sinagoga principal da cidade, mas que não estava claro se o local havia sido alvo. "A sinagoga já estava fechada na hora do tiroteio por volta das 20h", tuitou Deutsch.

O rabino Schlomo Hofmeister disse à Associated Press que viu pelo menos uma pessoa disparar contra pessoas sentadas do lado de fora dos bares na rua abaixo de sua janela. "Eles estavam atirando pelo menos 100 tiros do lado de fora do nosso prédio", disse o rabino.