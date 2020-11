Imigrantes apresenta pontos de lentidão na volta do feriado

Do Diário do Grande ABC



02/11/2020 | 18:30



A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, registra, no fim desta segunda-feira (2), pontos de lentidão em todo o trecho de serra da pista norte da rodovia dos Imigrantes, sentido capital, por excesso de veículos. Já a subida pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pela via Anchieta está normal.

A descida da serra registra tráfego intenso neste momento, mas sem pontos de parada.



As outras rodovias que compõem o sistema têm tráfego normal.



Os caminhões que seguem para São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.



A Interligação Planalto está bloqueada no sentido litoral, da Anchieta para a Imigrantes, por conta da Operação Subida (2x8).



O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa nos trechos.



O SAI está em Operação Subida (2x8). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.