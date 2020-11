Moradoras de Diadema, mãe e filha estão desaparecidas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/11/2020 | 17:15



A família da desempregada Vanessa Guimarães, 39 anos e de sua filha, Juliana de Paula Guimarães, 12, procuram pelas duas desde o ultimo sábado, dia 31, quando saíram da residência, em Diadema, alegando que iam até a casa de uma amiga no Riacho Grande, em São Bernardo. Um vizinho deu carona para as duas até a Rua Jurubatuba, no Centro de São Bernardo, e confirmou que estavam indo em direção ao Riacho. Segundo os familiares, a jovem sofre de transtornos psicológicos e toma medicação controlada.

O irmão de Vanessa, o contabilista Souza de Paula, 28, relatou que quando saiu de casa, Vanessa levou a sacola de medicação e os documentos, mas deixou o telefone celular. Familiares estiveram na base da PM (Polícia Militar) do Riacho Grande na noite de sábado e policiais confirmaram, pelas fotos, que as duas passaram por lá. O irmão também informou que Vanessa já chegou a ser hospitalizada anteriormente para tratar uma crise. Os familiares falaram com a amiga de Vanessa que mora no Riacho Grande, mas ela informou que há muito tempo as duas não têm contato.

A família pede que quem avistar mãe e filha entre em contato pelos telefones (11) 93403-7203 ou (11) 4055-1578.