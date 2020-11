Fernanda Gentil pede a volta do Se Joga nas redes sociais e internautas não aprovam

02/11/2020 | 17:10



Fernanda Gentil percebeu que nesta segunda-feira, dia 2, o seu nome estava entre os mais comentados no Twitter, mas não por uma notícia boa ou qualquer coisa do tipo. O nome da apresentadora só estava entre os mais citados do dia por pura desaprovação dos internautas.

Tudo porque, Gentil que está atualmente apresentando o Encontro durante as férias de Fátima Bernardes, conversava com Fabiana Karla e ao se despedir, ela disse para a comediante:

Eu amo você, amo trabalhar com você. Morre de saudades do nosso Se Joga, tomara que ele volte logo.

Vale lembrar que o Se Joga era um programa apresentado pelas duas e saiu do ar em meados de maio deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus, e até o presente momento não teve os trabalhos retomados.

Diferentemente do que a apresentadora esperava, os internautas do Twitter não ficaram muitos satisfeitos com o comentário do pedido para que o programa voltasse e escreveram:

Fernanda Gentil ansiosa pro Se Joga voltar... amada? Já não basta toda tragédia em 2020? Enlouqueceu, disse uma internauta.

Logo hoje a Fernanda Gentil nos ameaçando com o se joga, comentou outro.

Parece que o programa não convenceu mesmo o público de casa!