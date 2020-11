Confiante, São Paulo se prepara para reverter vantagem do Lanús na Sul-Americana

02/11/2020 | 16:55



A goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, em pleno Maracanã, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, trouxe ao São Paulo a confiança que o time precisava para se preparar para o duelo decisivo com o Lanús, quarta-feira, às 19h15, no Morumbi, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Após perder na Argentina, por 3 a 2, o time do técnico Fernando Diniz vai precisar reverter o resultado para ficar com a vaga. Vitória por um gol de diferença, 1 a 0 ou 2 a 1, classifica o tricolor do Morumbi. Se o triunfo por 3 a 2, a decisão será nos pênaltis.

Diniz ainda teve duas boas notícias no treino desta segunda-feira, quando o elenco se reapresentou e iniciou os treinamentos para pegar o Lanús. Os experientes Hernanes e Juanfran, livres de lesões, participaram das atividades entre os reservas e poderão compor o banco de reservas, assim como Gonzalo Carneiro, que não atuou no Rio.

Tchê Tchê, autor de um dos gols contra o Flamengo, muito criticado em partidas anteriores, deve ser mantido entre os titulares, deixando Igor Vinícius, ex-dono da posição, mais uma vez no banco, assim como ocorreu no Maracanã.

Uma provável escalação de Fernando Diniz poderá formar com: Tiago Volpi, Tchê Tchê (Igor Vinicius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.