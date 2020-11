Gusttavo Lima teria trocado o número de seu celular sem avisar ninguém

02/11/2020 | 16:10



Gusttavo Lima decidiu viajar para Fernando de Noronha para ter paz - apesar de nem mesmo a assessoria do cantor ter certeza sobre o exato paradeiro dele. Agora, o colunista Leo Dias afirma que o sertanejo realmente decidiu se isolar do mundo externo e trocou o número de seu celular sem avisar ninguém.

De acordo com informações enviadas ao jornalista, a troca ocorreu há cerca de uma semana e nem mesmo amigos próximos do cantor tem conhecimento do novo número. Não foi informado, no entanto, se a família e a ex-esposa do sertanejo, que no momento detém a guarda dos filhos do ex-casal, tem conhecimento do novo número.

O jornalista afirma ainda que alguns dos mais íntimos de Gusttavo tem tentado contato com ele por outros meios, mas sem obter sucesso. O artista também se encontra afastado das redes sociais, aparentemente tentando permanecer afastado da repercussão de seu súbito termino com Andressa Suita.

Vale lembrar que, na última sexta-feira, dia 30, Andressa havia alegado que as crianças estariam na casa do pai.