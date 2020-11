Após eliminação em A Fazenda 12, Victoria Villarim se arrepende de ter feito aliança com Biel

02/11/2020 | 14:10



Depois de ter sido eliminada em A Fazenda 12, na última quinta-feira, dia 29, Victoria Villarim passou a participar de todos os compromissos televisivos e no último domingo, dia 1º, foi ao ar a participação dela durante o Hora do Faro.

A ex-peoa aproveitou para falar sobre todas as confusões dentro do reality rural e comentou que só foi uma aliada de Biel porque o achou verdadeiro.

Eu achava que o Biel estava certo. Achei que a Stéfani, por ter se afastado, estava errada. Jojo ter defendido a Raíssa me deixou chateada também, naturalmente eu me afastei. Biel e Juliano me acolheram muito. Eu acreditava que tinha escolhido o lado certo. Acreditava na verdade do Biel, que ele era um menino bacana, verdadeiro. Ele passava confiança e verdade. Foi a pessoa que me acolheu.

E depois de assistir na íntegra os programas e ser comunicada de tudo o que passou dentro de A Fazenda 12, Victoria Villarim comentou que agora se arrepende da aliança com o funkeiro.

Agora, sabendo... é óbvio [que me arrependo]. Queria continuar no jogo!

Sobre brigas, Victoria Villarim parece que não saiu muito satisfeita do programa com Stefani Bays.

Ela é muito interesseira. Que menina maldosa, insuportável!

Além de tudo isso, a ex-peoa foi questionada sobre um possível interesse em Lipe Ribeiro e ela acabou comentando que talvez ficaria com ele se fosse solteira.

Eu o via como um irmão. Eu tinha muito carinho por ele. Mas se eu não tivesse esse carinho de irmão, talvez tivesse outro carinho.

Eita! Lembrando que Lipe Ribeiro deixou bem claro dentro de A Fazenda 12 que tem uma namorada do lado de fora do reality e Victoria também comentou diversas vezes que estava noiva.