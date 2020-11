Johnny Depp perde ação contra jornal que o chamou de espancador de esposa e segue em processo contra Aber Heard

02/11/2020 | 14:10



Johnny Depp moveu uma ação judicial contra o jornal The Sun por tê-lo chamado de espancador de esposa em um artigo publicado em 2018, no qual o veículo falava sobre o caso de agressão doméstica contra Amber Heard. Já esta segunda-feira, dia 2, o site Variety afirma que a Justiça inglesa determinou que o jornal é inocente da acusação de Depp.

A decisão vêm meses após os diversos depoimentos prestados em julho tanto pelo ator de Piratas do Caribe quanto por sua ex-esposa Amber Heard e pelo jornal The Sun, além de testemunhas de ambas as partes. Ao longo de três semanas, Amber falou sobre as agressões que sofreu enquanto Depp alegava que a vítima de violência doméstica, na realidade, era ele próprio.

De acordo com o Variety, o juiz responsável pelo julgamento da ação, Andrew Nicol, analisou 14 acusações de Amber sobre agressões supostamente cometidas por Depp antes de chegar a uma decisão sobre o caso. No veredito, o juiz afirmou:

O reclamante [Depp] não obteve êxito na ação por difamação. Embora ele tenha provado os elementos necessários de sua causa de ação por difamação, os réus mostraram que o que publicaram no sentido que considero que as palavras significam era substancialmente verdadeiro. Cheguei a essas conclusões depois de examinar detalhadamente os catorze incidentes em que os demandados se baseiam, bem como as considerações gerais que a recorrente apresentou que devo ter em conta.

Diante da decisão, os advogados de Johnny Depp se mostraram descontentes com a determinação judicial e afirmam que, provavelmente, o ator irá recorrer:

Esta decisão é tão perversa quanto desconcertante. O mais preocupante é a confiança do juiz no depoimento de Amber Heard e o correspondente desrespeito à montanha de contra-evidências de policiais, médicos, seu próprio ex-assistente, outras testemunhas incontestáveis e uma série de provas documentais que minaram completamente as alegações, ponto por ponto. Tudo isso foi esquecido. A sentença é tão falha que seria ridículo o Sr. Depp não apelar desta decisão.

Já a advogada de Amber se mostrou contente com a decisão, e afirmou que irá continuar trabalhando para conseguir mais provas de que a atriz de Aquaman é a vítima na situação em questão nos outros julgamentos que estão ocorrendo acerca do caso:

Para aqueles de nós presentes no julgamento da Suprema Corte de Londres, esta decisão e julgamento não são uma surpresa. Muito em breve, apresentaremos evidências ainda mais volumosas nos EUA. Estamos empenhados em obter justiça para Amber Heard no tribunal dos EUA e defender o direito da Sra. Heard à liberdade de expressão.

Com o processo contra o The Sun, por hora, encerrado, as atenções se voltam para a ação por difamação que Depp está movendo contra Amber por conta de um artigo publicado por ela no The Washington Post em dezembro de 2018. O julgamento do caso, no qual o ator pede uma indenização de 50 milhões de dólares - cerca de 287 milhões de reais -, só deve acontecer a partir de maio de 2021 graças a atrasos em decorrência da pandemia do novo coronavírus.