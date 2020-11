Stéfani Bays se irrita com Jojo Todynho ao ser puxada para a baia em A Fazenda 12, e dispara: - Não sou prepotente

02/11/2020 | 14:10



No último domingo, dia 1°, a sede de A Fazenda 12 foi abalada por mais uma Prova de Fogo, que jogou alguns peões para a baia e determinou o próximo detentor dos temidos poderes do Lampião do Caos. Durante a dinâmica para escolher quais seriam os três peões a disputar a prova, Lidi Lisboa, Jojo Todynho e Mirella pegaram os ovos dourados mas, como a MC já havia participado da disputa na semana anterior, ela passou a oportunidade para Lucas Selfie.

A Prova desta semana exigiu que os confinados tivessem concentração, agilidade, equilíbrio, técnica e sorte para completar duas vezes um circuito de quatro etapas. Lucas terminou o percurso antes das duas peoas e acabou levando o Lampião. Enquanto isso, Lidi teve dificuldades apenas na primeira etapa, enquanto Jojo acabou se enroscando em diversos momentos da dinâmica - e muitos desses momentos acabaram sendo transformados em meme pelos internautas.

Com o resultado da Prova de Fogo, Jojo e Lidi foram enviadas para a baia, e tiveram que levar consigo duas pessoas da sede. Enquanto a atriz puxou o amigo Mateus Carrieri, a funkeira acabou levando Stefáni Bays, que ficou visivelmente irritada com a peoa. Pouco depois, Jojo tentou conversar com a colega de confinamento para explicar sua decisão:

- Teté, todo mundo vai ter que passar [pela baia]. Presta atenção, eu não podia tirar voto da casa, entendeu? Raciocina, pode ser eu, pode ser a Lidi, ela tá na linha de frente também. É muito difícil a gente descer para fazer uma prova, perder, ter que engolir essa coisa de perder. Mas a gente tem que passar por cima do ego de perder e ainda ter a responsabilidade de puxar alguém. Você acha que é fácil? Eu falei pro [Marcos] Mion: A Stéfani vai me matar.

A câmera do Play Plus, no entanto, cortou a conversa das duas antes de Bays pudesse efetivamente rebater os comentários da cantora. Mais tarde, Stefáni acabou discutindo com Lucas e afirmou que não está na lista de prioridades do peão caso ele possa salvar alguém da Roça. Ao longo da conversa, a atriz criticou novamente a escolha de Jojo em puxá-la para a baia e admitiu ter medo de encarar uma Roça:

- Ela me botou na baia porque sabe que o meu tá mais na reta do que ela, ela já falou que acha que se eu for pra roça eu volto. Não sou prepotente, se tem uma coisa que eu não sou é prepotente. Não acho que eu volto, acho muito pelo contrário, não acho legal.

Vale lembrar que, conforme anunciado por Marcos Mion, o dono poder da chama vermelha nesta semana estará imune à votação e indicará o terceiro componente da Roça na próxima terça-feira, dia 3.