Intérprete do Louro José, Tom Veiga foi vítima de um AVC, segundo laudo do IML

02/11/2020 | 13:10



A morte inesperada de Tom Veiga aos 47 anos de idade chocou o Brasil. Como você viu, o intérprete do papagaio Louro José foi encontrado morto em sua casa, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E na manhã desta segunda-feira, dia 2, o Instituto Médico Legal apresentou um laudo com a causa da morte do artista: um Acidente Vascular Cerebral hemorrágico provocado por um aneurisma.

A notícia foi divulgada durante o programa Mais Você. Tudo indica que Tom já estivesse com o aneurisma, que é um tipo de inchaço do vaso sanguíneo no cérebro. Infelizmente, este aneurisma se rompeu no último domingo, causando um AVC fatal.

Um aneurisma, geralmente, não provoca nenhum tipo de sintoma, o que dificulta um diagnóstico precoce. Infelizmente, ele também é bem comum: é a quarta doença que mais mata no Brasil.