Bar do Terraço Itália reabre em São Paulo

02/11/2020 | 13:18



O Bar do Terraço Itália, um dos prédios mais famosos de São Paulo, foi reaberto. Indicado para casais em busca de uma atmosfera à luz de velas, o local oferece uma linda vista da cidade, já que fica a 165 m de altura.

Por enquanto, o espaço ainda não sediará eventos musicais, como de praxe, por conta da limitação de horários e número de pessoas permitidos, atendendo aos protocolos de distanciamento. Em meados de dezembro, porém, o Bar do Terraço Itália pretende retomar a programação com shows ao vivo.

Bar do Terraço Itália: comidas e bebidas

Uma enomatic com rótulos do velho e novo mundo selecionados pela equipe de sommeliers do Bar do Terraço Itália permite provar vinhos enquanto se observa a paisagem. A carta de drinques, em breve, terá novidades. Grandes clássicos, porém, estão disponíveis, como Negroni Sbagliato, Gin Terraço e o Prosecco Coquetel.

Para comer, há petiscos com toque italiano idealizados pelo chef Pasquale Mancini, como bruschettas, espetinhos de cordeiro ao molho de hortelã e camarões ao molho rosé.

Serviço

Horários de funcionamento

Segunda a sexta das 15h às 23h

Sábado, domingo e feriados das 12h às 23h

Obs: para o Bar do Terraço Itália, não há reserva. O atendimento se dá por ordem de chegada.

Endereço

Terraço Itália: Avenida Ipiranga, n°344 – 41° – Centro, São Paulo – SP