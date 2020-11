Em entrevista ao Fantástico, Xuxa Meneghel abre o jogo sobre estar feia e enrugada e fala da polêmica com o filme Amor Estranho Amor: - Isso não me ofende

02/11/2020 | 12:10



Xuxa Meneghel deu uma entrevista para o programa Fantástico no último domingo, dia 1º. No bate papo, a apresentadora falou sobre o seu livro infantil, Maya: bebê arco-íris, que conta a história de uma anjinha que escolhe nascer em uma família considerada diferente, com duas mães.

- No início da pandemia, a Fabi e a Vavá vieram morar aqui em casa por quase quatro meses e trouxeram a recém-nascida Maya, que é a minha afilhada. A Maya veio para mostrar que Deus é amor, que não tem preconceito e discriminação. O preconceito e a discriminação vêm do homem, não de Deus.

A eterna Rainha dos Baixinhos ainda deu sua opinião sobre os diversos tipos de sexualidade e afirmou que nunca se apaixonou por uma mulher.

- Não, mas se eu me apaixonasse, com certeza todo mundo iria saber. Eu acho que é uma coisa que todo mundo está sujeito a acontecer, porque a gente se apaixona por pessoas. Eu costumo falar isso porque eu não vejo isso como uma coisa errada. Acho que o amor é uma coisa muito mais forte.

Xuxa também relembrou o machismo que viveu na televisão no início de sua carreira.

- O machismo era muito forte nos anos 80. Então eles me viam assim, Se eu sou loira, se eu sou modelo, eu sou uma prostituta. Eu chorei muito pelo fato de ter visto isso muitas vezes. Quando comecei a namorar o Pelé, teve uma época em que as pessoas falavam assim, tinha até uma piada, que diziam Qual é a diferença entre a a Xuxa e o chuchu? Que a Xuxa era comida de preto rico e chuchu era comida de preto pobre. E as pessoas viam me falar isso rindo. Isso era natural.

E fez uma reflexão sobre as Paquitas.

- As Paquitas, naquela época, estavam realmente seguindo uma beleza imposta para aquela época. Era uma coisa que eu não queria. Eu pedia muito para que não mudassem a cor do cabelo e elas acabavam fazendo isso, porque viam que tinha mais espaço para as meninas loiras. Era como se fosse a boneca Barbie. Antes de falar de Paquita, tínhamos que falar das princesas. Não tinha nenhuma princesa negra, então não é legal colocar a culpa no meu colo.

A apresentadora fez questão de falar sobre o filme Amor Estranho Amor, considerado erótico. Nas redes sociais, muitas pessoas acusam Xuxa de ter feito uma cena imoral com uma criança.

- As pessoas levantam essa bandeira de que Não, porque você transou com um garoto de 12 anos no filme. Eu não transei, aquilo é ficção. No filme, eu fazia o papel de uma menina de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo e lá tinha um menino de 12 anos. Quem não viu o filme, por favor, veja. Esse filme fala de uma coisa muito atual, que é a exploração infantil. Muita criança ainda é vendida diariamente, meninos e meninas. Então quando as pessoas querem me ofender, procurem outra coisa. Isso não me ofende.

Além disso, a artista abriu o jogo sobre os seus 57 anos de idade.

- Para mim que trabalhei desde os 16 anos com a minha idade, me assusta bastante. A pele fica diferente, as bochechas caem, os cabelos ficam diferentes, dentes, gengiva... Tudo fica diferente. Eu sou muito criticada por mulheres. A mulher olha para mim e fala Nossa, como a Xuxa está velha, feia, gorda, enrugada, olha as bochechas, o corpo dela... E é verdade, eu estou tudo isso. Sorte que eu estou tudo isso, mas estou me sentindo bem. Acho que com a maturidade eu me aceito melhor.

E também não deixou de falar sobre a variedade de procedimentos estéticos que existe no momento.

- Está todo mundo sem expressão. Todo mundo com a boca parecida, o cabelo parecido. Seguem um padrão, uma beleza, e vão em frente. Mas quem sou eu para falar isso se nos anos 80 a gente também seguiu um padrão de beleza? E eu era meio que escrava desse padrão? Hoje eu não me encho de botox e preenchimento pela minha maturidade, mas não quer dizer que um dia eu não vinha fazer uma plástica e ficar feliz com a minha plástica. Mas eu não vou fazer plástica porque os outros querem, e sim porque eu vou me sentir à vontade de fazer naquele momento.

E claro que ela não poderia deixar de citar a filha Sasha Meneghel, não é?

- Quando a Sasha era pequeninha, eu dizia Você é a minha vida. E ela dizia para mim Mãe, é muito forte colocar essa responsabilidade em cima de mim. Então eu aprendi que eu não posso dizer que ela é a minha vida, meu ar, meu chão, porque é muita responsabilidade. Mas ela é o meu melhor lado. Sem dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa com uma história diferente por causa dela.

Xuxa ainda revelou quais os seus planos para o futuro.

- Eu quero ficar em algum lugar muito bonito, cercado de natureza, esperando os meus netos chegarem. Eu quero relembrar a minha vida, minha história e o que eu vivi com a cabeça erguida.

Por fim, declarou que quer ser lembrada como uma pessoa sonhadora.

- Acima de tudo, como uma pessoa que realmente acredita no sonho. Se eu não tivesse sonhado, não estaria aqui, com 40 anos de profissão. Queria que as pessoas se lembrassem de uma pessoa que viveu intensamente tudo. Posso dizer que aprendi que o amor realmente engrandece a gente. Se hoje eu estou onde eu estou, foi por causa desse amor e dessas pessoas que continuam [comigo] até hoje.