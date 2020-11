Segundo IML, ator Tom Veiga, o Louro José, morreu em decorrência de um AVC

02/11/2020 | 11:02



Na manhã desta segunda-feira (2), Dia de Finados, o Instituto Médico Legal (IML) divulgou o laudo preliminar com a causa da morte do ator Tom Veiga, o Louro José, que foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca na tarde de domingo (1º). Segundo o parecer médico, Tom faleceu em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) por conta de um aneurisma.

O laudo foi divulgado durante a transmissão ao vivo do Mais Você, cuja edição foi totalmente dedicada a homenagear Tom Veiga e Louro José. Ana Maria Braga, visivelmente emocionada, fez questão de apresentar o programa da bancada onde se posicionavam o ator e o personagem todas as manhãs. A equipe do programa trabalhou com uma foto de Tom Veiga colada no peito.

"Nós da família Louro - e vocês fazem parte dela - estamos de luto. É um filho amado que esteve do meu lado nos últimos 25 anos. Hoje eu não estou perdendo só o Tom ..., com ele foi também o meu filho, porque eu sempre considerei assim o Louro José", disse Ana Maria, aos prantos, na abertura do programa.

Além da apresentadora, outros amigos e colegas de trabalho prestaram sua homenagem durante o programa, como Ana Furtado, Luciano Huck, Antonio Fagundes, Isis Valverde e o apresentador André Marques, um dos melhores amigos de Tom - e que inclusive foi um dos que encontrou o ator já sem vida em sua casa. "Quando chegamos ele já estava no céu", contou.