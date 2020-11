Conheça um pouco sobre a Bet365, maior casas de apostas do mundo

Da Redação

Do Garagem360



02/11/2020 | 10:48



A maior casa de apostas online do mundo, a Bet365, nasceu em uma pequena sala de escritório na cidade de Stoke-on-Trent, na Inglaterra, porém o sucesso global da empresa começou de fato quando a economista Denise Coates viu o potencial do ramo para as décadas seguintes. Ela adquiriu a empresa por um pequeno valor e iniciou a expansão do que atualmente está entre as mais ricas e conhecidas plataformas do planeta.

A segurança do site desta casa de apostas sempre foi uma das prioridades da plataforma. Todos os dados pessoais ou bancários dos clientes passam pelo processo de criptografia, o que impede o vazamento das informações e valores para possíveis hackers. Tal estratégia aumenta a credibilidade e obviamente colabora para o sucesso da empresa.

Na Bet 365 também existe um importante conceito, o de Jogo Responsável, no qual a casa de apostas estabelece diversos avisos sobre os riscos de se viciar na atividade. Existem limites que podem ser diários em depósitos para que os clientes não gastem além da conta. Se isto ocorrer o usuário pode até mesmo ter sua conta excluída da carteira de usuários do bookmaker britânico. É importante lembrar também que o cadastramento na casa de apostas só pode ser feito por pessoas com mais de 18 anos de idade.

A plataforma da Bet365 é licenciada e regulamentada pela agência Malta Gaming Authority, que estabelece muitos requisitos para que uma casa de apostas possa obter uma licença de operação. Todos os jogos do site são oferecidos em softwares de confiança e notoriedade. Os pagamentos ocorrem sempre e não há fraude. Tais diferenciais só têm aumentado o respeito internacional da empresa ao longo de duas décadas de mercado internacional.

A Bet365 prima pela transparência e faz uso de um gerador de números aleatórios conhecido como RNG. Ele gera resultados aleatórios para cada jogo. O valor ou o tipo de aposta do usuário não rem qualquer influência no número gerado pelo sistema da casa.

Uma estratégia eficiente de popularização da marca Bet365, além da publicidade tradicional por mais de um veículo de comunicação e em placas de estádios e camisas de clubes de futebol, tem sido o grande número de promoções do bookmaker.

A empresa já é uma das casas de apostas mais procuradas no Brasil, devido às ótimas opções de pagamento que facilitam o acesso dos clientes em nosso país. O site tem uma ótima versão para o idioma português, tanto na plataforma voltada a computadores pessoais (PCs) quanto na modalidade Mobile.

O investimento do gigante britânico começou timidamente no Brasil, optando-se mais por publicidade em alguns veículos de comunicação e sem parcerias com clubes de nosso futebol – o carro-chefe do bookmaker no Brasil. Porém, a tendência para os próximos anos é uma grande expansão e o marketing da Bet365 tem trabalhado para isto.

O Brasil demorou muito tempo para ter uma regulamentação oficial para o segmento de apostas esportivas online, o que só ocorreu no final de 2018. Entretanto, agora que o brasileiro descobriu a diversão e o retorno financeiro que a atividade oferecer, logo o País deverá constar entre os maiores do mundo. E a Bet365 não ficará, com certeza, de fora desta descoberta.