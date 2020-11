Tatá Werneck posta sequência de fotos com Rafael Vitti e se declara para o ator: Realizou meus maiores sonhos

02/11/2020 | 09:10



Todo mundo sabe que Tatá Werneck é uma pessoa divertidíssima, mas ela também sabe combinar essa característica com o seu lado super fofo. E foi isso que ela fez ao homenagear o marido Rafael Vitti no dia em que ele completou 25 anos de idade.

No Instagram, a apresentadora do Lady Night compartilhou uma longa sequência de fotos ao lado do amado, e na legenda, emocionou os seus seguidores da rede social:

Hoje é aniversário do homem que eu amo. Do pai da minha filha. Do meu companheiro (quis especificar para vocês saírem chutando nomes). Ele realizou meus maiores sonhos. Ele é simples. Ele é lindo. Ele é prestativo. Ele sempre acorda como se tivesse devendo no banco. Ele olhando o mar é poesia. Temos sorte em ter você com a gente. Se gentileza gera gentileza, eu devo ter sido muito gentil com alguém para merecer ter ao meu lado a combinação perfeita de mais legal do mundo com a cara mais linda. Sé tinha visto espécies assim na barsa. Eu amo você. Pega água? @rafaavitti.

Em outra publicação, Tatá falou da filha que tem com Rafa Vitti, a pequena Clara Maria:

Que nossa deusa tenha sua calma, seu nariz, sua esperteza, sua alma pura, sua sabedoria. E a minha bunda.

Demais, né?