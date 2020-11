EUA/Trump: bloqueios europeus estão causando devastação financeira

01/11/2020 | 23:57



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu medidas de reabertura da economia do país e disse que Joe Biden, candidato Democrata à Presidência dos EUA, quer um bloqueio em território nacional. Trump falou em comício na Carolina do Norte. "A Europa impôs bloqueios draconianos, e ainda assim os casos estão explodindo. Os bloqueios europeus estão causando devastação financeira", disse. Trump voltou a repetir que "dentro de algumas semanas" o país terá "uma vacina segura" e que os tratamentos reduziram a taxa de mortalidade da covid-19. "Levem as crianças de volta para a escola", afirmou.

Trump disse que a economia norte-americana está tendo uma recuperação rápida e voltou a criticar a China por sua atuação na pandemia. "Tínhamos a melhor economia da história de nosso país, e então veio a praga da China. Eles nunca deveriam ter permitido isso", disse Trump, aos apoiadores. "Agora estamos reconstruindo nossa economia, e está acontecendo em V, mas é um super V. Enquanto eu for presidente, continuaremos sendo o maior produtor de petróleo e gás natural e vamos permanecer independentes em energia."

O presidente pediu ainda aos apoiadores que pressionem o governo da Carolina do Norte para abrir a economia local. "Digam ao seu governador para abrir a Carolina do Norte", disse. "Eles provavelmente anunciarão no dia 4 de novembro (após a eleição)."

Além disso, Trump fez um apelo aos eleitores negros que votem nesta eleição. "Nossa intenção de voto na comunidade negra está subindo. Isso é o que está acontecendo na Flórida e aqui (na Carolina do Norte)", disse.