Marcelo Oliveira realiza carreata em Mauá

Do Diário do Grande ABC



01/11/2020 | 21:16



Partindo de três pontos da cidade, cerca de 300 carros participaram de carreata na campanha do candidato a prefeito de Mauá, o vereador Marcelo Oliveira (PT), na manhã deste domingo (1). Os veículos, que partiram do Jardim Zaíra, Jardim Itapark e Parque São Vicente, se encontraram na Avenida Portugal para um ato político. A candidata a vice-prefeita Celma Dias (PT) e o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT), além de candidatos a vereador, também participaram do evento.

“Que essa atividade possa representar a grande arrancada para resgatar Mauá do abandono que vive atualmente”, afirmou o candidato. “Não queremos mais o nome de nossa cidade nas páginas policiais por causa de corrupção e incompetência. Queremos que Mauá se desenvolva novamente, gerando emprego e renda”, completou Oliveira.

Prefeito de Mauá por três mandatos, Oswaldo Dias contou que também encontrou o município em situação caótica quando assumiu em 1997. “Precisa trabalhar muito, com seriedade, honestidade, transparência e criatividade. E foi assim que conseguimos fazer mais de 20 escolas, ampliar e melhorar toda a rede de assistência social para as comunidades carentes, além de termos o reconhecimento da estratégia de saúde da família como uma das melhores do Brasil. Soubemos como fazer e certamente o Marcelo representa esse modelo de gestão que Mauá tanto precisa”, declarou.

Já Celma Dias ficou feliz com a energia positiva que sentiu das pessoas durante o trajeto. “Podemos perceber que há um sentimento por mudanças que emana do povo de Mauá. Isso nos faz acreditar que estamos no lado certo. No lado de quem realmente se preocupa com a cidade e nos dá confiança para um grande resultado já no dia 15 de novembro”, finalizou.