Ex-aliado, Edinho detona Morando e defende eleição de Rafael Demarchi

Daniel Tossato



01/11/2020 | 23:59



Antigo aliado do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), Edinho Montemor (sem partido) decidiu apoiar o vereador e candidato a prefeito de São Bernardo do PSL, Rafael Demarchi.

A adesão, que já era comentada nos bastidores, foi escancarada há duas semanas, quando Edinho esteve no palanque do lançamento formal da candidatura de Demarchi ao Paço – estava junto do deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL) e da vice de Demarchi, Ana Paula Puga (PSL). Na atividade, Edinho não poupou críticas a Morando.

“Estou decepcionado com a maneira com que Orlando Morando tem gerido a cidade de São Bernardo. Surgiu com uma novidade e acabou como uma gestão normal, até com denúncias de corrupção”, declarou, em referência às operações policiais que atingiram a gestão tucana – a Prato Feito, que apontou suspeita de fraudes nos contratos de merenda escolar e alimentação na área de saúde, resultou em denúncia formal do MPF (Ministério Público Federal) contra o chefe do Executivo.

Edinho, que tem defendido o trabalho realizado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), declarou que irá pedir votos para Demarchi sempre que for possível. “Conheço o Rafael Demarchi desde que ele era uma criança. Acredito que ele, sim, representa a nova política e torço muito por ele. No que depender de mim, estarei na rua pedindo votos para ele”, pontuou.

Afastado há mais de dois anos de Morando, Edinho pediu desfiliação do PSDB na cidade e desde então não se filiou a nenhuma outra sigla. O ex-deputado federal chegou a ser candidato a vice-prefeito na chapa com Morando em 2008. “Não há mudança na política, o que há é dinamismo. Quem mudou foi Orlando Morando, com sua gestão”, sentenciou.

Edinho comentou que não planejou ser candidato na eleição deste ano por estar focado na administração do São Bernardo FC, já que reassumiu a presidência do clube. “Estou em outra fase. Quero arrumar a situação do São Bernardo FC primeiramente. Há muito trabalho para se fazer no clube. Por isso também não me filiei a nenhum partido, até para não dar aquela coceira (para ser candidato)”, avaliou.

Em 2016, Edinho foi candidato a vereador. Obteve 1.433 votos.