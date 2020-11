Denise quer trazer Mourão para atividade em Diadema

Daniel Tossato



01/11/2020 | 23:59



Candidata à Prefeitura de Diadema pelo PRTB, Denise Ventrici afirmou que pretende trazer para a cidade o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), para ajudar a pedir votos para sua candidatura.

Há duas semanas, a candidata gravou vídeo ao lado de Mourão e junto de seu candidato a vice-prefeito, Sargento Borges (PTC), no qual o vice-presidente informa que Denise e Borges são os candidatos da legenda no município.

“Gostaria muito de trazê-lo a Diadema para alguma atividade política. Conversamos com ele, que ficou de analisar. Mourão nos ajudaria muito na busca por votos na cidade”, declarou Denise.

Conforme a candidata, ela foi uma das selecionadas pelo partido para gravar vídeo com o vice-presidente, já que o partido identificou que a candidatura de Diadema tem potencial para chegar ao segundo turno do pleito nessa eleição – no Grande ABC, os prefeituráveis do PRTB Thiago Tortorello (São Caetano) e Policial Federal Mauro Roman (Mauá) também foram agraciados com o afago político.

“O partido escolheu alguns candidatos de algumas cidades com potencial. Conversei com Levy Fidelix (presidente nacional do PRTB e prefeiturável na Capital) e ele se mostrou entusiasmado com nossa campanha em Diadema”, afirmou Denise.

Ex-aliada do prefeito Lauro Michels (PV), Denise chegou a integrar o primeiro escalão do governo do verde, quando comandou a Secretaria do Meio Ambiente. Depois disso foi diretora do Procon e em 2018 foi exonerada, o que estremeceu a relação entre os dois. Atual desafeto, Denise teceu críticas à gestão de Lauro.

“Acabei saindo do governo sem muitas explicações, o que achei ruim. A união de Lauro, Pretinho (do Água Santa, DEM, candidato a sucessor de Lauro Michels) e Regina Gonçalves (PV, vice de Pretinho) é a união de tudo que é ruim na cidade”, disparou Denise, que por anos foi aliada de Regina. A prefeiturável também já exerceu a vereança no começo dos anos 2000 e é filha de outro ex-vereador: Jácomo Ventrici.