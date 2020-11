Candidaturas a vereador crescem 126% em 24 anos

Junior Carvalho



01/11/2020 | 23:59



O número de candidatos a vereador no Grande ABC cresceu 126,5% em 24 anos, segundo levantamento feito pelo Diário. Com 3.734 nomes à disposição dos eleitores das sete cidades neste pleito, a oferta é a maior desde a eleição de 1996.

No ranking, a maior fatia de pleiteantes está concentrada em São Bernardo, que dispõe de 873 candidatos. Em seguida vem Mauá, com 642. Na sequência estão Santo André (611); Diadema (603); Ribeirão Pires (391); São Caetano (377) e, por último, Rio Grande da Serra, com 237.

Em comparação com o pleito de 2016, o maior crescimento é observado em Diadema: são 603 candidatos a uma das 21 cadeiras no Legislativo, contra 476 há quatro anos – aumento de 26,6%. Se comparadas as duas eleições, São Bernardo também vê crescimento expressivo: 20,6%.

Em geral, a oferta de candidaturas aos legislativos da região vem aumentando a cada eleição municipal. Há quatro anos, eram 3.191 nomes. No pleito anterior, de 2012, foram registrados 2.627 concorrentes; 1.930 em 2008; em 2004, 1.870; 2000 (1.768); 1996 (1.648). Esse mesmo crescimento gradual nas últimas duas décadas e meia é observado de forma individual, ou seja, por cidade.

Um dado chama atenção nesse histórico: o número de candidatos a vereador nas sete cidades ultrapassou os 70% em alguns municípios entre as eleições de 2008 e 2012, período em que o total de cadeiras na maioria das cidades foi ampliado (apenas Santo André manteve a quantidade de vereadores na região).



ACIRRAMENTO

Em média, são 26,3 candidatos disputando cada uma das 142 cadeiras nas câmaras da região. A briga está mais acirrada – ou seja, maior concorrência por vaga – em São Bernardo, com 31,1 para cada uma das 28 cadeiras. Em Santo André, são 29 por cargo (21 vagas); seguida por Diadema, 28,7 (21 vereadores); Mauá, 27,9 (23); Ribeirão Pires, 23 (17 cadeiras); São Caetano, 19,8 (são 19 parlamentares); e, em Rio Grande da Serra, 18,3 candidatos por cada uma das 13 vagas.



PARTIDOS E LEIS

Especialistas ouvidos pelo Diário explicaram que dois fatores explicam esse aumento significativo de candidatos a vereador. O primeiro diz respeito ao crescimento da própria quantidade de partidos nos últimos anos. “Com o fim da cláusula de barreira (em 2006), o sistema começa a se fragmentar muito forte, com diversos micropartidos surgindo nas franjas do sistema. Temos um número enorme de partidos hoje”, avaliou o cientista político Ivan Fernandes, professor de políticas públicas da UFABC (Universidade Federal do ABC). Atualmente, são 33 legendas registradas.

Curiosamente, a volta da cláusula de barreira a partir das eleições deste ano e o fim das coligações proporcionais são o segundo ponto que influenciam no aumento de candidaturas. “Neste ano, temos em participar o fim das coligações proporcionais. Isso acaba obrigando os partidos a lançar o maior número de candidatos se quiserem sobreviver”, explicou o cientista político Rui Tavares Maluf. “Com a proibição das coligações, todos os partidos estão apresentando candidatos”, aponta Fernandes.