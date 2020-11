Kolbe. Faccenda. E as missionárias

Ademir Médici



E é uma dessas missionárias, Lourdes Crespan, que conta esta história, tornando a página <CF159>Memória</CF> mais abençoada. A íntegra do artigo está no site da Diocese de Santo André e em https://www.facebook.com/kolbemission/?

Ação missionária e mariana em Riacho Grande

Do texto de Lourdes Crespan

Frei Faccenda recorda a importância de estarmos presentes no nosso tempo, atentos ao caminho da Igreja e às transformações que ocorrem na sociedade. Hoje, de modo particular, ele nos dá a sua fé na dignidade e na verdade do homem.

No imediato pós-guerra, frei Faccenda sentiu a necessidade de levar o testemunho da fé, alimentar a esperança, abrir horizontes de futuro, confiante na Providência.

Frei Faccenda desde muito jovem manifestou a sua confiança na utilização da imprensa católica e mariana ao serviço do Evangelho: em setembro de 1946, em Bolonha, elaborou um boletim para os integrantes do Movimento da Milícia da Imaculada, que mais tarde se tornou a revista mensal Milícia Mariana (hoje Missão Maria) da qual foi diretor por mais de 50 anos. Isso será seguido por numerosos artigos e livros publicados com a casa editora Edições da Imaculada.

A origem do nosso instituto passa pelo dia 14 de agosto de 1941, no campo de concentração de Auschwitz – Polônia, quando São Maximiliano Kolbe entregou espontaneamente sua vida para salvar a de um pai de família. Morreu após ter recebido uma injeção de ácido fênico. Seu corpo foi cremado e suas cinzas, espalhadas ao vento. Do seu testemunho de vida nascemos nós, em 1954, o instituto fundado por frei Luigi Faccenda.

O instituto compreende integrantes que vivem na própria família ou sozinhos e integrantes que vivem em grupos de vida fraterna. Com o espírito universal, o instituto está agora presente na Itália e em vários outros países. No Brasil estamos em São Bernardo e em Campo Grande (Mato Grosso do Sul).

Em São Bernardo, temos um trabalho de promoção humana na região do pós-balsa, Riacho Grande, com o Centro Social Maximiliano Kolbe: um espaço de acolhida, para atender as crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Com o advento da pandemia da Covid-19, começamos a usar a plataforma da internet para realizar os encontros preparatórios e também o rito de consagração à imaculada no espírito kolbiano, de forma on-line.

LUIGI FACCENDA, FRANCISCANO

24-8-1920 – O nascimento em San Benedetto Val di Sambro, Apenino Toscano-Emiliano, na Itália

18-5-1944 – Ordenado sacerdote em Fognano

“Lembro com trepidação a primeira santa missa, celebrada na capela da Imaculada, na Igreja de São Francisco, em Faenza. Eu estava sozinho com os meus companheiros de ordenação, enquanto os bombardeamentos acompanhavam a celebração com sua trágica música.”

1946 – Lança a revista mensal Milícia Mariana.

1954 – Funda, em Bolonha, na Itália, o nosso instituto.

11-2-1997 – Acolhe o convite do frei Sebastião Quaglio e dá início no Brasil ao instituto, visitando várias vezes o país.

9-10-2005 – O falecimento em Sasso Marconi, Bolonha, onde está sepultado.

Diário há meio século

Domingo, 1º de novembro de 1970 – ano 13, edição 1374

Futebol – Amistoso no Estádio Municipal de Santo André, o futuro ‘Bruno Daniel’: Santo André FC 0, Parque da Mooca 3.



Em 2 de novembro de...

1920 – O aviador Edu Chaves está no Rio de Janeiro. Vai tentar o maior raid de aviação sul-americana, até Buenos Aires, pilotando o bimotor ‘São Paulo’. Planejava várias escalas, entre as quais São Paulo e Porto Alegre. Viajará com o mecânico francês Roberto Thiry, que o acompanha desde 1911.

LIVRE PARA VOAR. Eduardo Pacheco Chaves (1887-1975): um dos pioneiros da aviação brasileira

1985 – Eletropaulo inicia a recuperação das luminárias da Via Anchieta.

Nota – A iluminação da via, em sua parte urbana, foi feita em 1972 no governo Laudo Natel, que também construiu as primeiras passarelas em vários trechos entre São Paulo e São Bernardo.

Santos do Dia

- Dia de Finados ou dos Fiéis Defuntos

- A Igreja ensina que as almas em purificação podem ser socorridas pelas orações dos fiéis. Assim, este dia é dedicado à memória de nossos antepassados e entes que já partiram. Encontramos a celebração da missa pelos mortos desde o século V. Padre Evaldo César de Souza