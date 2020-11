Brasil tem 190 mortes por covid-19 em 24h e total chega a 160.074, diz ministério

01/11/2020 | 19:34



O Brasil registrou nas últimas 24 horas 190 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total de óbitos no País para 160.074. Os dados foram atualizados neste domingo, 1º de novembro, pelo Ministério da Saúde.

Do sábado para o domingo, foram registradas 10.100 novas confirmações da doença, elevando o total de casos no Brasil para 5.545.705. Desses, 4.980.942 estão recuperados, segundo o ministério, e 404.689 em acompanhamento.

O Estado de São Paulo segue na liderança no número de casos, com 1.117.147 confirmações e 39.331 óbitos.

Depois vêm Minas Gerais, com 359.991 casos e 9.038 mortes; Bahia, com 354.043 casos e 7.645 mortes; Rio de Janeiro, com 311.014 casos e 20.611 mortes; e Ceará, com 274.341 casos e 9.360 mortes.

No último lugar, está o Acre, com 30.951 casos e 693 mortes.