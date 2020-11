São Caetano volta a perder para o Novorizontino e continua como lanterna do Grupo 8 da Série D

Do Diário do Grande ABC



01/11/2020 | 19:10



Em jogo válido pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (1°), o São Caetano foi derrotado por 2 a 0 pelo Novorizontino. A partida foi realizada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no Interior.

Os gols do time da casa foram marcados por Caio Dantas (no primeiro tempo) e por Batista (na segunda etapa), este último em cobrança de pênalti. Com a vitória, o Tigre amplia sua vantagem como líder isolado do Grupo 8, com 24 pontos acumulados. Já o Azulão continua na oitava e última colocação, tendo cinco pontos e com poucas chances de classificação para a próxima fase da competição nacional.

O São Caetano volta a entrar em campo pela Série D no sábado, a partir das 18h, quando recebe o Tubarão (Santa Catarina), no Estádio Anacleto Campanella.