Bale marca pela 1ª vez em retorno, Tottenham vence e vira vice-líder do Inglês

01/11/2020 | 19:00



Gareth Bale marcou pela primeira vez em seu retorno ao Tottenham e garantiu a vitória da equipe londrina sobre o Brighton & Hove Albion por 2 a 1, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. De quebra, ajudou o seu time a alcançar a vice-liderança da tabela.

O time londrino, liderado pelo técnico José Mourinho, chegou aos 14 pontos, a dois do líder Liverpool, que assegurou a ponta diante do novo tropeço do rival Everton no sábado. Já o Brighton ocupa o 16º posto, com apenas cinco pontos, perto da zona de rebaixamento.

Neste domingo, Bale começou a partida no banco de reservas e só precisou de três minutos para marcar pela primeira vez em seu retorno ao time. Aos 28 minutos do segundo tempo, ele escorou cruzamento da esquerda, de cabeça, sem precisar pular.

O jogo estava empatado por 1 a 1, depois que Tariq Lamptey empatou para o Brighton, aos 11 minutos da etapa final, após intervenção do VAR no início do lance. A arbitragem não marcou falta no começo da jogada e gerou reclamações por parte dos jogadores do Tottenham.

No primeiro tempo, Harry Kane havia inaugurado o placar aos 13 minutos de jogo, em cobrança de pênalti, marcado após nova checagem do árbitro de vídeo - Lallana fez falta no próprio Kane dentro da área.

O brasileiro Lucas Moura não saiu do banco de reservas neste domingo.