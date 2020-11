Bielo-Rússia volta a ter protestos e polícia dispara tiros de alerta

01/11/2020 | 18:35



Milhares de manifestantes na Bielo-Rússia foram às ruas da capital, Minsk, para exigir a renúncia do presidente do país, Alexander Lukashenko, pelo 13º domingo consecutivo. A polícia disparou tiros de alerta para o ar e usou granadas de atordoamento para dispersar as multidões.

Cerca de 20 mil pessoas participaram da manifestação, estimou o centro de direitos humanos Viasna. Grandes multidões se reuniram na parte leste de Minsk e seguiram em direção a Kurapaty, área arborizada nos arredores da cidade onde 200 mil pessoas foram executadas pela polícia secreta soviética durante a era stalinista.

Manifestantes carregavam faixas com os dizeres: "A memória do povo (dura) mais tempo do que uma vida de ditadura" e "Pare de torturar seu povo!" A multidão dirigiu gritos de "Vá embora!" a Lukashenko, que conquistou seu sexto mandato em eleição em 9 de agosto. A vitória esmagadora de Lukashenko sobre a popular e inexperiente desafiante, Sviatlana Tsikhanouskaya, desencadeou a maior e mais sustentada onda de protestos em massa de seus 26 anos no poder.

O Ministério do Interior da Bielo-Rússia ameaçou usar armas de fogo contra o

frequentadores de manifestações "se necessário". No domingo, a polícia reconheceu que policiais emitiram vários tiros de aviso para o ar durante a manifestação em Minsk "para evitar violações da lei".

Veículos off-road blindados equipados com metralhadoras foram vistos em Minsk pela primeira vez em quase três meses de protestos, junto com veículos com canhões de água e outros equipamentos. Várias estações de metrô foram fechadas, e o serviço de internet móvel não funcionou. A polícia deteve mais de 200 pessoas em Minsk e outras cidades bielo-russas onde protestos foram realizados no domingo, de acordo com o centro Viasna.

Fonte: Associated Press.