Tempestade tropical Eta ganha força enquanto avança na direção da América Central

01/11/2020 | 18:34



A forte tempestade tropical Eta se fortaleceu neste domingo à medida que avança em direção à América Central. A Eta tinha ventos máximos sustentados de 85 km/h, segundo a atualização mais recente do Centro Nacional de Furacões dos EUA. Conforme a nota, a tempestade se encontrava 560 quilômetros a leste da fronteira entre Nicarágua e Honduras e se dirigia para o oeste a 24 km/h.

Meteorologistas esperam que a tempestade se transforme em furacão na segunda-feira. A previsão era de que atingirá na terça-feira a costa da Nicarágua, onde um alerta de furacão foi publicado.

O centro e o norte da Nicarágua e grande parte de Honduras podem receber 380 a 640 milímetros de chuva, com áreas isoladas podendo registrar até 890 milímetros. Chuvas fortes também são esperadas no leste da Guatemala, sul de Belize e Jamaica. Fonte: Associated Press.