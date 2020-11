EUA: Kamala Harris busca na Geórgia apoio de eleitores negros a Joe Biden

01/11/2020 | 18:34



A candidata Democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse que os eleitores negros são fundamentais para derrotar o atual presidente dos EUA, Donald Trump, e eleger Joe Biden para a Presidência do país. Ao chegar para fazer campanha na Geórgia neste domingo, a senadora da Califórnia enfatizou que "não estamos dizendo a ninguém que eles deveriam votar em nós" e sim trabalhando para "conquistar o voto".

Harris é a primeira mulher negra em uma chapa nacional de um grande partido. Parte considerável de seu tempo de campanha no outono do Hemisfério Norte foi focada nos eleitores negros em Estados com populações negras proeminentes.

Domingo marca sua segunda viagem a Atlanta nas últimas semanas da campanha. Ela

seguirá para a Pensilvânia na segunda-feira. A participação negra em ambos os Estados poderia inclinar a balança na eleição presidencial.

Harris disse que é um "trabalho longo" para a chapa Democrata mostrar aos

eleitores negros que uma Casa Branca de Biden entenderia o "impacto desproporcional" que os eleitores negros norte-americanos sofreram com a pandemia de covid-19 e desigualdades econômicas e sociais. Fonte: Associated Press.