Ecovias realiza evento de segurança viária na Imigrantes

01/11/2020 | 18:28



Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), realiza na próxima terça-feira (3), no posto de pesagem do km 28 da rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, o primeiro Drive Thru Pela Vida para os caminhoneiros. A ação faz parte das iniciativas da empresa para conscientização e educação para o trânsito. A atividade será realizada das 19h às 23h e visa atender os motoristas que utilizam as vias do SAI no período noturno.

Os caminhoneiros que passarem pelo local receberão um kit lanche e uma revisão básica dos itens de segurança dos veículos, como as luzes de sinalização e avaliação dos pneus. Caso alguma lâmpada esteja queimada, a equipe realizará a troca gratuitamente para o caminhoneiro. Além disso, haverá uma equipe médica no local, para dar orientações sobre a saúde do condutor e realizar um check-up breve, com aferição de temperatura e da pressão arterial. A ação conta com o apoio do Policiamento Rodoviário, da Porto Seguro, DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

“Essa é a primeira vez que realizamos uma ação para os caminhoneiros que utilizam as rodovias no período da noite”, explica o gerente de atendimento ao usuário, Fernando Ferreira. “Nosso objetivo é convidar esse motorista a fazer uma pausa. Já que, por vezes, ele passa muito tempo nas rodovias e até esquece do próprio bem-estar”, pontou. Como o SAI é a principal rota para o maior porto da América Latina, realizar essa ação com os caminhoneiros é uma forma de cuidar desse público que não para e que mantém a economia do país ativa”, conclui Ferreira.

Segundo a concessionária, nos últimos dez anos, os números de acidentes envolvendo os caminhões tiveram uma importante redução. Em 2010, a Ecovias registrou 2.710 ocorrências envolvendo veículos comerciais durante todo o ano. No ano passado, foram computados 1.017 acidentes. Uma queda de 62% em comparação ao início da década. Os números de feridos e de vítimas fatais também recuaram ao longo dos últimos anos. Em 2010 foram 530 feridas e 34 fatais. Em 2019, foram registradas 180 vítimas feridas e 22 fatais, uma redução de 66% e 35%, respectivamente.

Durante o ano, a Ecovias realiza outras ações voltadas para esse público, como o tradicional “Saúde Caminhoneiro”, no Pátio de Descanso do km 40 da via Anchieta, que ocorre sempre no início do dia e também conta com exames básicos de saúde e dicas de segurança viária.

Serviço:

Drive Thru Pela Vida

Dia 03 de novembro, das 19h às 23h

Posto de pesagem - km 28 da Imigrantes, sentido Litoral – São Bernardo