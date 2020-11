Do Diário do Grande ABC



01/11/2020 | 18:26



O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu neste domingo (1°). Ele foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas ainda não foi informada a causa.

O personagem do boneco foi criado por Ana Maria Braga em 1996, surgindo como atração dentro do então programa Note e Anote, exibido na Record. Por mais de 20 anos, Veiga esteve ao lado da apresentadora no Mais Você, da Globo, sempre como responsável pelo movimentos e voz do Louro José.

Em setembro, o ator foi diagnosticado com Covid-19. No passado, sofreu com problemas no coração.