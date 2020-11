Do Diário do Grande ABC



O EC São Bernardo larga com boa vantagem para ir à final da Série A-3 do Campeonato Paulista 2020. Na tarde deste domingo (1°), o time foi até Ribeirão Preto e venceu o Comercial por 3 a 1 no primeiro das semifinais da competição estadual.

A equipe da casa abriu o placar com Wesley Tanque, aos 12 minutos. Os gols da virada do Cachorrão foram marcados por Felipe, no primeiro tempo, e por Dante e Osvaldir, na segunda etapa. Agora, a equipe do Grande ABC pode até perder por um gol de diferença para avançar.

Eles voltam a se enfrentar pelo segundo e decisivo jogo das semifinais no sábado à tarde, a partir das 15h. Desta vez, o EC São Bernardo irá receber o adversário em casa, no Estádio 1° de Maio. Quem seguir para a final do torneio já garante vaga na Série A-2 do Campeonato Paulista do ano que vem.