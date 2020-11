Anitta se fantasia de Kim Kardashian para o Halloween 2020 e os fãs simplesmente amaram

01/11/2020 | 17:11



O Halloween ou Dia das Bruxas, como é mais conhecido no Brasil, é uma comemoração que sempre agita o mundo dos famosos, que surgem a cada ano com fantasias mais inusitadas! Em 2020, isso não poderia ser diferente.

Anitta surgiu vestida como Kim Kardashian no Instagram, a funkeira publicou uma série de imagens ao lado da modelo Laura Fernandes, que assumiu o papel de Paris Hilton.

Nos cliques, as duas usavam vestidos curtíssimos com estampa animal print transparente, e fingiam posar para fotógrafos enquanto mexiam no celular. Na legenda, Anitta escreveu:

Kim e Paris estão prontas para ir, e ainda marcou as duas celebridades no post!

Outra brasileira que chamou muita atenção foi Bruna Marquezine com uma fantasia inflável que representava um humano sendo abduzido por um alienígena!

Apesar de muitos internautas terem aprovado a idéia, um seguidor criticou a suposta saidinha da atriz para comemorar a data:

A pandemia não acabou! Fica em casa, lembra?

Diante disso, a atriz rebateu, dando a entender que se tratou de uma comemoração em família:

Mas eu tava em casa, amado.

Já Tina Knowles, mãe de Beyoncé, decidiu se fantasiar de Mortícia, a matriarca da família Adams, mas acabou caindo na zoeira dos brasileiros e foi comparada com Gretchen!

E eu achando que era a Gretchen se fantasiando de mãe de Beyoncé.

Teve ainda quem citou Kim Kardashian no meio da brincadeira:

E a mãe da Beyoncé que se fantasiou de Morticia e ficou a cara da Gretchen fantasiada de Kim Kardashian.