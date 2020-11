Depois de contar sobre testes do sofá da Globo, Maria Zilda Bethlem entrega que beijou ator com mau hálito

01/11/2020 | 15:11



Parece que Maria Zilda Bethlem está disposta a contar para todo mundo tudo sobre os bastidores que viveu na Rede Globo. Anteriormente, a atriz entrevistou Oscar Magrini e revelou durante uma live em suas redes sociais que era comum acontecer teste do sofá na emissora.

Na última sexta-feira, dia 30, Maria Zilda recebeu Murilo Rosa para um bate-papo e a metralhadora de revelações simplesmente continuou acontecendo. Dessa vez, a atriz comentou sobre a dificuldade que teve de gravar a novela Bebê a Bordo, de 1988, mas enganado está quem pensa que é sobre o texto em si da novela e era sim porque seu par, José de Abreu, tinha muito mau hálito.

- Ele estava em uma fase muito doida. Bebia demais! E ele estava tão compulsivo que tinha umas cenas que a gente ficava amarrado numa árvore, um de costas para o outro. Você sabe que ele obrigava o contrarregra dar cachaça na boca dele? Então, quando era cena de beijo... A pessoa que fuma pra caramba, sabe? Você já beijou alguém com bafo? Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era externa. Ele suado. Já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho.

E mesmo com tanto desgosto, Maria Zilda comentou com Murilo Rosa que já teve um caso com Zé de Abreu anos antes desta novela e que na época ele não tinha mau hálito, porém, o problema foi outro!

- Eu não sabia que ele era casado [com Nara Keiserman]. Fomos apresentados e é aquela coisa de cinema, de locação. Você está lá um mês com a pessoa, acaba tendo um namorico.

Eita! Qual será a nova revelação da atriz durante as suas lives?