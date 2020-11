Bruna Marqueine compartilha previsão de que assumirá namoro nos próximos meses: Pelo amor de Deus!

01/11/2020 | 15:11



Bruna Marquezine está com um novo affair? Na realidade, nem ela parece estar sabendo disso! No último sábado, dia 31, a atriz encontrou uma mensagem no Twitter que dizia que, dentro de algumas semanas ou meses, ela iria anunciar o namoro com alguma celebridade através de uma foto nas redes sociais. A publicação foi feita por um perfil chamado Futurizando, cuja bio afirma ser uma conta que usa o baralho cigano e o tarô para prever o futuro das celebridades.

Gente como a gente, Bruna retweetou a mensagem, implorando para saber quem seria seu futuro namorado:

QUEM? Pelo amor de Deus!

A postagem, é claro, rendeu muitos comentários dos internautas, que entraram na onda da atriz para descobrir quem poderia ser o misterioso bofe. Teve quem desejou que fosse um gato - ao que Bruna prontamente concordou -, quem desejou a volta de Brumar, e até mesmo quem admitiu se sentir reconfortado pelo fato de Bruna ainda estar solteira!