Mel B pede para Eddie Murphy revisão de valores em pensão de 143 mil reais para à filha

01/11/2020 | 15:11



Mel B que já teve um relação com Eddie Murphy e como fruto deste relacionamento nasceu Angel, que atualmente está com os seus 13 anos de idade.

E segundo informações publicadas pela US Magazine, a Spice Girls pediu uma revisão no valor da pensão da filha para o ator de 25 mil dólares, equivalente a 143 mil reais. De acordo com a publicação, os advogados da cantora pediram uma audiência para janeiro como objetivo de tentar um acordo com Murphy, e eles argumentaram que devido a pandemia do novo coronavírus, as rendas da cantora diminuíram drasticamente.

Até recentemente, Melanie teve a sorte de manter um estilo de vida confortável para ela e a Angel, com seu trabalho. Infelizmente, a renda de Melanie diminuiu drasticamente, de modo que ela deve considerar modificar a pensão alimentícia pela primeira vez, comentou uma fonte da equipe da cantora para a publicação.

O antigo acordo da pensão teria sido feito em 2009, mas segundo os advogados o comediante não estaria cumprindo suas obrigações. Lembrando que Murphy também é pai de mais nove outros filhos de diferentes casamentos. Uau! Será que ela vai conseguir esse acordo na justiça?