Everton sofre a segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês

01/11/2020 | 13:41



O Everton sofreu a segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês, neste domingo, ao perder para o Newcastle, fora de casa, por 2 a 1, em jogo válido pela sétima rodada. Com o resultado, o Everton permanece com 13 pontos, ao lado do Southampton e Wolverhampton, três pontos atrás do rival Liverpool. Já a equipe vencedora chega aos 11 pontos.

Os dois gols do Newcastle foram marcados pelo atacante Callum Wilson, o primeiro deles de pênalti aos 11 minutos do segundo tempo. O segundo foi marcado aos 39, enquanto Dominic Calvert-Lewin descontou para o Everton nos acréscimos.

Em outro jogo da rodada, mais sete gols, na vitória por 4 a 3, no campo do adversário, do surpreendente Southampton sobre o Aston Villa. Os visitantes chegaram a abrir 4 a 0 até os 13 minutos do segundo tempo, com dois gols de James Ward-Prowse, um de Jannik Vestergaard e outro de Danny Ings.

O Aston Villa, sexto colocado, com 12 pontos, reagiu com gols de Tyrone Mings, Ollie Watkins (pênalti) e Jack Grealish, mas não conseguiu evitar a derrota.