Internautas apontam preconceito com Tays Reis na web e criticam postura de Mirella em A Fazenda 12

01/11/2020 | 13:10



Os internautas realmente não deixam nenhum detalhe passar despercebido em A Fazenda 12! Como você pode ter visto aqui no ESTRELANDO, durante a sétima festa da edição, que ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 30, MC Mirella e Raíssa Barbosa pareciam próximas de decretar trégua e retomar a amizade abalada após a formação da última Roça. Já no final do último sábado, dia 31, o site do reality liberou um vídeo do pós-festa no qual a MC, bêbada, conversa com alguns dos confinados com os quais havia discutido - entre eles, a própria Raissa.

Nas imagens, podemos ver que Mirella pede desculpas por suas atitudes à Tays Reis, que prontamente perdoa a peoa e pede que ela faça as pazes com a ex-miss bumbum. Pouco tempo depois, Raissa anuncia que terá que cuidar das vacas pela manhã, e a MC aproveita a deixa para se aproximar da colega de confinamento:

- Eu também tenho vaca amanhã! A gente precisa conversar, você chateou meu coração.

- E você, o meu., retrucou a peoa.

Em seguida, Mirella pediu desculpas pelas atitudes que teve dentro da sede e por ter provocado a colega, que sofre de transtorno de personalidade borderline, quase a fazendo perder o controle durante a última discussão das duas. A funkeira ainda falou sobre como sua situação é diferente da dos demais integrantes da 12ª edição:

- A única coisa que é diferente de todos vocês aqui dentro de mim, é que eu trabalho com público lá fora, se eu não tiver essas pessoas para irem no meu show e consumirem as minhas coisas, eu não vou conseguir ajudar a minha família, e eu posso perder tudo.

Essa fala, no entanto, chamou a atenção dos espectadores. De acordo com alguns, as palavras da funkeira mostram que ela só está se redimindo para ficar com uma boa imagem perante seu público, e não por estar verdadeiramente arrependida. Anteriormente, alguns internautas haviam acusado Mirella de só estar se reaproximando de Raíssa e das outras peoas porque grande parte das pessoas que eram mais próximas de si já foram eliminadas.

Tays merece respeito

Mas a atenção dos internautas não está apenas nas câmeras de A Fazenda 12 - eles também estão de olho nas redes sociais e logo perceberam alguns comentários em relação à peoa Tays Reis.

Como você pode ver nas imagens abaixo, uma suposta amiga de Jakelyne Oliveira, a Fazendeira desta semana, alega ter emprestado uma de suas blusas para que a peoa usasse no reality. Jake, por sua vez, teria emprestado a peça para que Tays usasse dentro da casa, o que rendeu o seguinte comentário:

Manoooooo a **** ta com a minha blusa que eu dei pra Jake levar pra fazenda.

Em seguida, ela recebe alguns conselhos dos internautas para que queime ou desinfecte a peça quando Jake sair do reality. Diante disso, a assessoria de Tays publicou uma nota de repúdio ao comentário, alegando que a participante foi tratada com preconceito. Os internautas, por sua vez, passaram a subir a tag Tays merece respeito no Twitter, repercutindo a situação.