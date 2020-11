Última foto pública de Sean Connery mostra o ator sorrindo ao lado do filho

01/11/2020 | 13:10



Como você viu, o ator veterano Sean Connery morreu no último sábado, dia 31, aos 90 anos de idade. Segundo informações do site norte-americano People, a causa da morte do artista ainda não foi divulgada, mas Sean morreu dormindo em sua casa nas Bahamas.

Sua esposa Michelline e seus dois filhos, Jason e Stephane, confirmaram que ele morreu pacificamente em seu sono e rodeado por sua família. Haverá uma cerimônia privada seguida de um memorial ainda ainda será planejado, assim que o vírus acabar, afirmou um representante do astro.

Um dos filhos de Connery, Jason, de 57 anos de idade, ainda falou sobre a morte do pai em entrevista ao site BBC.

Todos nós estamos tentando entender este grande evento já que aconteceu tão recentemente, mesmo que meu pai não estivesse bem já há algum tempo. Um dia triste para todos que conheciam e amavam o meu pai e uma triste perda para todas as pessoas ao redor do mundo que aproveitaram o maravilhoso presente que ele era como ator.

No dia do aniversário de 89 anos de idade de Connery, a nora dele, Fiona Ufton, compartilhou uma foto ao lado do ator e de Jason, seu marido. Na imagem, o artista aparece sorrindo e ainda posa com um dos dedos da mão levantado. Este é o último e mais recente clique de Connery publicado nas redes sociais.