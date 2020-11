Após flagras com suposta affair, Whindersson Nunes brinca sobre não poder beijar em paz

01/11/2020 | 12:11



Como você viu, Whindersson Nunes foi flagrado várias vezes na companhia da estudante Maria Lina Deggan. E no último sábado, dia 31, até surgiram vídeos de uma troca de carinho entre os dois, com Whindersson enlouquecido e completamente encantado após dar um beijo na suposta affair. E no Twitter, o humorista resolveu brincar com as imagens que circulam pela internet, confirmando ainda que está mesmo se envolvendo com alguém - embora não tenha revelado a identidade dessa pessoa.

Às vezes eu penso: Será que estão me filmando nesse momento ou eu posso beijar em paz?, questionou o ator.

Ainda sem falar sobre Maria, o comediante tweetou:

Estou meio sumido porque o povo me filma e manda para vocês, mesmo, então para quê tuitar?

Além disso, um fã do artista, chamado Ronaldo Oliveira, flagrou Whindersson e Maria de mãos dadas no aeroporto de Manaus, no Amazonas. Na ocasião, o suposto casal estava indo para uma van para chegarem à pista onde o jatinho particular de Whindersson estava estacionado.