Razões do continuísmo

Do Diário do Grande ABC



01/11/2020 | 11:58



Daqui a 15 dias os eleitores do Grande ABC vão às urnas para definir quais serão os escolhidos para comandar as sete prefeituras e também os que terão direito a uma das cadeiras de vereador. Na reta final antes da votação, é comum que as campanhas fiquem mais acirradas e que os concorrentes lancem mão de todos os artifícios (legais, obviamente) para convencer os cidadãos que são melhores que os adversários e que, portanto, merecem ter seus números digitados.

Para prefeito, são 59 nomes na corrida eleitoral. Já à vereança, são 3.734 pleiteantes. Gente com todo tipo de perfil. Existem liberais e conservadores, religiosos e ateus, corintianos e palmeirenses. Defensores de causas que variam da saúde ao bem estar dos animais. Todos se colocando como indispensáveis para o bom andamento dos municípios em que concorrem.

Dentre todos estes, alguns são figuras carimbadas. E quatro destes personagens estampam reportagem publicada por este Diário. Um deles, Admir Jacomussi, tentará o décimo mandato em Mauá. Se conseguir, será recordista em resultados positivos na região. Desde 1972, quando venceu pela primeira vez, foi reeleito em 1976, 1982, 1988, 1992, 1996 e 2000. Em 2004 deu lugar ao filho (Atila), tentou ser prefeito, voltou quatro anos e mais uma vez foi reconduzido ao cargo, o que também aconteceu em 2012 e 2016.

Também são relatados casos de Manoel Lopes (Mauá) e Toninho da Lanchonete (São Bernardo), que buscam o oitavo mandato, e Hiroyuki Minami (São Bernardo), que concorre ao sétimo.

A existência de políticos com currículos tão longevos em um único cargo leva a alguns questionamento. O primeiro é se os mesmos não teriam se acomodado e deixado de buscar voos mais altos.

Outro é qual a fórmula que desenvolveram para se manterem competitivos por décadas seguidas. Se continuam, é porque ainda estão agradando o seu eleitorado.